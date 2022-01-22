國父紀念館歡慶50週年 112年再迎台灣燈會主燈

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（中央社記者王寶兒台北22日電）迎接農曆春節，國父紀念館今天邀請50名書法家揮毫寫春聯，致贈現場民眾。國父紀念館館長王蘭生表示，今年慶祝建館50週年後，明年台灣燈會主燈也將在國父紀念館登場。

國立國父紀念館今天早上在場館正門舉行「虎春藝趣迎五十」新春揮毫開筆活動，文化部政務次長蕭宗煌、台北市副市長蔡炳坤、名書法家張炳煌、蔡明讚、楊旭堂、金鐘獎視后鍾欣凌、資深主持人侯麗芳等人，也一起「開筆」，為國父紀念館50週年館慶活動揭開序幕。

王蘭生表示，國父紀念館50歲了，接下來會有系列生日慶典，在歲末年終透過「開筆」儀式，也希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快點退去，雖然這幾天疫情又攀升，但最黑暗的時刻往往是黎明將至之時，「開筆」要帶給大家好運氣和好的開始。

王蘭生分享，國父紀念館自去年開始整建館前的中山公園，接著會啟動館內整修，藉館慶緬懷過去時，也策進未來，明年台灣燈會將在台北舉辦，國父紀念館就會是主燈所在地。

蕭宗煌指出，國父紀念館在過去50年來是大台北地區非常重要的文化休閒場域。既是民眾的休閒藝文活動場地，三金典禮也常在這裡舉行，館內中山國家畫廊則是藝術家們一直希望能展出作品的場域。

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有趣的是，在台劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」中飾演傳統漢餅老闆娘的鍾欣凌，在開筆儀式結束後，帶領與會貴賓將印有「招財進寶」字樣的椪餅分送給現場民眾，年味十足。

國父紀念館表示，今年將因應建館50週年陸續推出各項活動，包含館史特展、典藏品特展、生活美學特展，並開發AR漫遊國父紀念館APP、發行50週年館刊特刊、孫學研究50週年特刊及古蹟建築導覽手冊等。（編輯：張芷瑄）1110122