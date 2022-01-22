繪出「港邊A口味」 黃志偉屏東美術館開展

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出身屏東縣東港鎮的藝術家黃志偉22日起在屏東美術館舉辦個展，以當代繪畫呈現家鄉在地文化，盼與民眾分享生命記憶中最真實的味道。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年1月22日

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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）屏東東港鎮藝術家黃志偉，以當代繪畫呈現家鄉在地文化，今起在屏東美術館舉辦返鄉個展，以「港邊A口味」為名，與民眾分享生命記憶中最真實的味道。

屏東縣政府文化處新聞稿指出，任職崑山科技大學的黃志偉，是東港在地人，不緊活躍於台灣當代藝壇，也是藝術評論者和策展人。這次返鄉個展主要展出自歐洲比利時留學歸國後20年來的兩大脈絡繪畫創作。

從過去以「肉」為主要視覺聚焦的東港黑鮪魚生態鏈關議題，解剖出屬於海洋文化的各種紋理，到近年來以在地王爺信仰、常民美學、民間藝術和現當代藝術相互交融組裝，來做為主要的創作脈絡研究。

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「關於創作，都來自兒時記憶裡的味道，那是魚腥味與爆竹煙硝焚香味。」黃志偉透過新聞稿表示，過去創作思維，主要是以「水」為本質；而走入信仰文化內部空間後，則發現到「火」為新創作脈絡根源。有趣的是「水」與「火」皆為物質轉換觸媒，同時也是故鄉東港物產與信仰相依存的基本元素。

新聞稿提及，黃志偉的作品透過當代藝術語彙，描繪出海文和人文的獨特性，突顯台灣這塊島嶼最豐富、最深刻動人的文化藝術內涵。1月22日至2月27日在屏東美術館101展覽室舉辦返鄉個展，民眾可細細欣賞。（編輯：孫承武）1110122