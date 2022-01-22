南美館初二開館 舞蹈家上陣迎賓

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台南市美術館22日表示，南美館自110年開始協調人員和志工出勤，決定今年大年初二開館迎接民眾到來，並邀請舞者張逸軍及台南在地舞蹈創作者馮靖等人帶來精彩演出。（南美館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月22日

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（中央社記者王寶兒台北22日電）台南市美術館往年春節於除夕至初二期間休館，今年將提早於初二就開館迎賓，且將由舞者張逸軍及馮靖評帶來「壬藝翱翔、寅才納福」表演，提供民眾走春行程新選擇。

南美館今天發布新聞稿表示，近2年陸續有熱情民眾反映，初二想到館參觀卻撲空，也有台南民宿業者透露，近年許多嫁到外地的台南女兒初二回娘家，就會舉家在台南市區出遊踩春，南美館則名列景點之一。

南美館表示，南美館因此自去年就開始協調人員和志工出勤，決定今年初二開館迎接民眾，並邀請舞者張逸軍及台南在地舞蹈創作者馮靖評帶來「壬藝翱翔、寅才納福」表演，由近10名舞者演出。

除舞蹈外，南美館表示，現正展出中的「情深調合─2021府城當代書法家作品展」2名參展書法家黃宗義和陳明德，也透過揮毫賜字參與表演，放大後的字畫串連舞蹈表演，成為舞台一部份，也讓館內充滿新年氣息。

「壬藝翱翔、寅才納福」開館迎賓表演活動將在2月2日上午10時30分於台南市美術館2館1樓大廳演出。（編輯：屈享平）1110122