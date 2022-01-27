電音三太子初三登場 中正紀念堂迎新春

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朴子電音三太子表演藝術團將在中正紀念堂新春演出中打頭陣，準備融合電音三太子、舞龍及旗舞等各種民俗表演，讓觀眾欣賞台灣傳統民俗藝術。（中正紀念堂提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月27日

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（中央社記者王寶兒台北27日電）文化部所屬國立中正紀念堂管理處為迎接虎年到來，農曆春節初三及初四將邀請電音三太子及舞獅表演，和走春民眾一同賀新年。

中正紀念堂今天發布新聞稿表示，自民國107年起每年皆推出新春藝文表演活動，深受大家喜愛，今年的節目同樣熱鬧豐富，初三（2月3日）由曾受邀於日本東京、高雄世運、台北聽障奧運會、台灣燈會等盛典演出的「朴子電音三太子表演藝術團」打頭陣演出。

中正紀念堂表示，初四（2月4日）則由獅王比賽常勝軍「聯豐龍獅戰鼓團」接棒，帶來精彩的梅花高樁舞獅及擂鼓演出，邀大家一起在戶外「逗陣」看熱鬧。

新春連續假期中，中正紀念堂於除夕、初一休館，初二包含「逗陣遊台灣」Amazing Taiwan 3D藝術展、「形色交響曲-中正紀念堂典藏展」、「蔣中正總統與台灣特展」、「永恆慕夏—線條的魔術」特展及「瘋癲．夢境．神曲－天才達利展」等展覽如常展出。

中正紀念堂表示，除戶外新春表演及展覽外，還有新年期間限定的「虎哩 打卡吧！」拍照看板，有各式吉祥物放置在堂內等待遊客探尋拍照，讓大家在中正紀念堂打卡一整天。

「新春藝文表演-舞龍舞獅迎福虎」將在2月3日、2月4日下午4時至5時於中正紀念堂民主大道登場，如遇雨將延期演出。（編輯：張芷瑄）1110127