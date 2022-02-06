台插畫家美國出書 藉王獻之18缸水練書法喻恆勤

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台插畫家謝守善參與創作的英文繪本「18缸水」，以電腦繪和手繪重新詮釋東晉時代王獻之用一生練書法的故事，將於今年4月在美出版問世。（謝守善提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年2月6日

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（中央社記者周世惠舊金山6日專電）在鍵盤高手當道的年代，書法可能顯得老派。插畫家謝守善投入英文繪本「18缸水」（Eighteen Vats of Water）創作，從書法家王獻之勤奮練字的故事，鼓舞現代小讀者找到恆勤的共鳴。

1600多年前東晉書法家王獻之跟著父親王羲之學習書法，成功的秘訣在於「寫完18缸水」。東方歷史人物的故事能與英語世界的繪本讀者產生什麼樣的火花？這是謝守善（Nadia Hsieh）與美國克瑞斯東出版社 （Creston Books）合作時最大的好奇。而答案可望在今年4月書出版之後揭曉。

「18缸水」由美籍華裔作家蔣吉麗（Ji Li Jiang）書寫，其創作的「蓮花和羽毛」（Lotus & Feather）一書曾由國際知名演員楊紫瓊朗讀介紹。

現年30歲的插畫家謝守善在疫情之年從旅居地舊金山回到台灣創作，致力於以插畫展現台灣風情。之前她曾以一幅台灣石虎寶寶幻化巨人的畫作，在國際平台為故鄉保育動物發聲。去年和美國插畫師協會會員就「盛開綻放」（Flourish）的主題舉行合展時，她以景美女中拔河隊為靈感，畫出台灣年輕學子從內心綻放到外的努力之美。

她在受訪中告訴中央社記者，回憶童年的農曆年假期，跟著父母四處拜年，總會被問到「有什麼新年新計畫？」年復一年的新計畫裡，她體會到「努力不見得有成果，但不努力絕對不會有回報」，尤其為這本講述王獻之故事的繪本作畫時，她特別有感觸。

花6個月的時間創作「18缸水」，過程中找資料佔去謝守善最多時間，國家圖書館和網路是她的「考古」的大教室，她並多方諮詢文學界與懂歷史的專家。

她說，有時會想像自己是那個時代的人物，思考當時人們的穿著、女子和男子在不同年紀的髮型等。另外，為了「足硯」的長相，要畫三足或四足、圓形或方形硯台也做了一番考究。

東晉時代席地而坐的文化，會影響書寫時運用到的手臂肌肉及握力，謝守善試圖在插圖中呈現這樣的細節。

「天份加不斷努力是實現夢想的路徑。」謝守善在美國出版的第一本插畫是漫畫，從手繪起家轉型電腦繪圖仍帶有漫畫的元素，她認為作畫與寫字的基本功都相同，「唯勤而已」。

適合兒童閱讀的王獻之故事，她也推薦給成人讀者，在圓夢的人生路上，別忘了一步一腳印，「18缸水，每一筆一字都是積累」。（編輯：韋樞）1110206

英文繪本「18缸水」透過東晉書法家王獻之的親身故事，向讀者訴說天份與努力在圓夢路上的重要性。（謝守善提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年2月6日