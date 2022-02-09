虛擬榴槤大亨法咪咪 推快閃概念店回歸台北

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虛擬網紅法咪咪（FAMEME）為台灣藝術家余政達在2019年為紐約Performa雙年展創立的角色，人物背景設定為榴槤世家第3代，將以快閃概念店DURIAN DUTY TO BE FREE回歸台北，10日正式開張。（翁氏工作室提供）中央社記者王寶兒傳真 111年2月9日

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（中央社記者王寶兒台北9日電）以亞洲榴槤大亨形象示人的虛擬網紅「法咪咪」（FAMEME），繼在紐約推出「榴槤美術館」、首爾推出「榴槤健身房」後，今天將以快閃概念店DURIAN DUTY TO BE FREE回歸台北。

法咪咪是台灣藝術家余政達在2019年為紐約Performa雙年展創立的角色，當時更受紐約時報廣場邀請亮相。藉由時興的自媒體「網紅」角色，以幽默且當代的形式探討亞洲人常見的美國夢，以及西方社會對於亞洲文化的常見誤解。

翁氏工作室今天發布新聞稿表示，法咪咪此回攜手TAO ART，在台北市大安區開設為期一個月的快閃概念店DURIAN DUTY TO BE FREE，今天試營運，明天正式開張。

快閃概念店核心思想來自法咪咪在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的觀察。法咪咪發現，原來只在機場和港口特定區域開設的免稅店（Duty Free Shop），疫情間居然在街區中紛紛開設。

這般奇妙現象，也讓法咪咪從Duty聯想到「關稅」及「責任」的雙重涵義，因而決定翻玩Duty Free（免稅）一字，以It's your duty to be free.為概念，開設DURIAN DUTY TO BE FREE快閃概念店。

快閃概念店採用鮮豔耀眼的黃色調照亮大安街區，運用多尺寸的藍色充氣泳池及直排輪橫桿搭建店面，並以南島海灘風情為靈感，陳列最新推出的法咪咪單品，邀請民眾走進法咪咪的「榴槤宇宙」。

DURIAN DUTY TO BE FREE快閃概念店明天起將在The Hall正式營運。（編輯：張雅淨）1110209