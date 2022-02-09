「1930．烏山頭」推日文版 贈金澤學子讀嘉南大圳

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台南市長黃偉哲9日表示，奇幻冒險小說「1930．烏山頭」以嘉南大圳為背景，讓人隨著劇情進展一步步認識嘉南大圳建造過程及嘉南平原的人物風景。2021年5月8日嘉南大圳開工百週年紀念視訊同慶時，市府得知日本學童對此書有興趣，因此特別翻譯成日文版，送給金澤市作為禮物。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月9日

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（中央社記者張榮祥台南9日電）台南市長黃偉哲今天透過視訊贈書500本「1930．烏山頭」日文版給日本金澤市，由金澤市長山野之義代表接受，讓日本學子瞭解嘉南大圳歷史。20日也將在東京舉辦線上新書發表會。

今天是「嘉南大圳工事模樣」畫師伊東哲冥誕，台南市政府選為「1930．烏山頭」日文版贈書日，由黃偉哲和山野之義兩人視訊完成贈書。伊東哲後代伊東平隆及「1930．烏山頭」作者謝金魚（謝佳螢）等人出席與會。

技師八田與一的故鄉在日本石川縣金澤市，黃偉哲指出，嘉南大圳是台南和金澤的共同記憶，每年5月8日八田與一逝世紀念日，山野之義會帶著金澤市政府團隊到台灣追思，這兩年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而中止，但台灣和日本聯繫不曾間斷。

黃偉哲表示，「1930．烏山頭」是以嘉南大圳為背景的奇幻冒險小說，隨著劇情進展一步步認識嘉南大圳建造過程及嘉南平原的人物風景。2021年5月8日嘉南大圳開工百週年紀念視訊同慶時，市府得知日本學童對此書有興趣，因此，市府翻譯成日文版送給金澤市作為禮物。

「1930．烏山頭」透過日本畫家伊東哲所繪的「嘉南大圳工事模樣」，以此為主軸建構他和八田與一及「大圳女神」間的奇幻故事，台南市政府2020年9月在全國古蹟日發表。

台南市文化資產管理處發布新聞稿指出，「1930．烏山頭」是一本青少年繪本小說，以嘉南大圳建造者八田與一及表姪伊東哲為主角，敘述兩人在嘉南大圳建造時期與「大圳女神」邂逅的奇幻故事。

「1930．烏山頭」以伊東哲畫作「嘉南大圳工事模樣」為藍本，描繪1920年至1930年代嘉南平原的各種工程景象與人物風景。日本部分學校有藏書，當地學童也有興趣，卻因不懂中文，無法閱讀。

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台南市文資處透過日本北國新聞社出版局協助，翻譯書中內容並依日本民情在地化改寫，且邀伊東哲後代伊東平隆夫婦一同編修，未來金澤市的學校、圖書館將提供日文版閱覽，讓日本學子有機會深入瞭解嘉南大圳歷史。

「1930．烏山頭」也將在日本上架，預定2月20日在東京「誠品生活日本橋」舉辦線上新書發表會，謝金魚、旅居台灣的日本作家栖來光、翻譯池田茜藍將出席暢談此書創作緣起，將台灣大圳水文化推廣到日本。（編輯：郭諭儒）1110209