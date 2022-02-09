「1930．烏山頭」推日文版 贈金澤學子讀嘉南大圳
（中央社記者張榮祥台南9日電）台南市長黃偉哲今天透過視訊贈書500本「1930．烏山頭」日文版給日本金澤市，由金澤市長山野之義代表接受，讓日本學子瞭解嘉南大圳歷史。20日也將在東京舉辦線上新書發表會。
今天是「嘉南大圳工事模樣」畫師伊東哲冥誕，台南市政府選為「1930．烏山頭」日文版贈書日，由黃偉哲和山野之義兩人視訊完成贈書。伊東哲後代伊東平隆及「1930．烏山頭」作者謝金魚（謝佳螢）等人出席與會。
技師八田與一的故鄉在日本石川縣金澤市，黃偉哲指出，嘉南大圳是台南和金澤的共同記憶，每年5月8日八田與一逝世紀念日，山野之義會帶著金澤市政府團隊到台灣追思，這兩年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而中止，但台灣和日本聯繫不曾間斷。
黃偉哲表示，「1930．烏山頭」是以嘉南大圳為背景的奇幻冒險小說，隨著劇情進展一步步認識嘉南大圳建造過程及嘉南平原的人物風景。2021年5月8日嘉南大圳開工百週年紀念視訊同慶時，市府得知日本學童對此書有興趣，因此，市府翻譯成日文版送給金澤市作為禮物。
「1930．烏山頭」透過日本畫家伊東哲所繪的「嘉南大圳工事模樣」，以此為主軸建構他和八田與一及「大圳女神」間的奇幻故事，台南市政府2020年9月在全國古蹟日發表。
台南市文化資產管理處發布新聞稿指出，「1930．烏山頭」是一本青少年繪本小說，以嘉南大圳建造者八田與一及表姪伊東哲為主角，敘述兩人在嘉南大圳建造時期與「大圳女神」邂逅的奇幻故事。
「1930．烏山頭」以伊東哲畫作「嘉南大圳工事模樣」為藍本，描繪1920年至1930年代嘉南平原的各種工程景象與人物風景。日本部分學校有藏書，當地學童也有興趣，卻因不懂中文，無法閱讀。
台南市文資處透過日本北國新聞社出版局協助，翻譯書中內容並依日本民情在地化改寫，且邀伊東哲後代伊東平隆夫婦一同編修，未來金澤市的學校、圖書館將提供日文版閱覽，讓日本學子有機會深入瞭解嘉南大圳歷史。
「1930．烏山頭」也將在日本上架，預定2月20日在東京「誠品生活日本橋」舉辦線上新書發表會，謝金魚、旅居台灣的日本作家栖來光、翻譯池田茜藍將出席暢談此書創作緣起，將台灣大圳水文化推廣到日本。（編輯：郭諭儒）1110209
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