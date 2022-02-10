「貓」總彩排曝光 演員興奮喊：台灣我們準備好了

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（中央社記者葉冠吟台北10日電）經典音樂劇「貓」今晚將在台北小巨蛋舉行台灣巡迴首場演出，主辦單位提前曝光演員著裝的總彩排表現，全員熱力四射帶來「傑利可之歌」，並興奮大呼：「台灣！我們準備好了！」

「貓」（CATS）今天下午開放媒體拍攝總彩排，並帶來兩首經典曲目「傑利可之歌」及「搖滾貓：羅騰塔格」，全體演員在台上又唱又跳，舞蹈整齊有力、歌聲相當穩定。到了旋律洗腦的「搖滾貓：羅騰塔格」一曲時，浮誇裝扮的搖滾貓扮演者，還會下台對著前排觀眾放電、拋媚眼，擺動身上的鬃毛，非常吸睛逗趣。

製作人威廉斯（Gareth Williams）表示，今晚將展開在台灣的首場巡演，所有劇組成員都非常興奮，尤其演員從解除隔離後，天天都緊鑼密鼓排練，一天最長能練到12小時以上，「雖然辛苦，但為了演出，演員們都樂此不疲」。

威廉斯強調，今晚表演和觀眾到百老匯觀賞的內容完全相同。演員們從澳洲、美國、英國等地遠道而來，雖然都是「貓」劇演員，但他坦言因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，大家較少有機會同台排練，所以這次在台灣花2週時間密集排練，就是要把默契都找回來。

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至於對台灣食物是否習慣，導演奎克索爾（Dane Quixall）分享，由於演員對體態要求很嚴格，從超商可以買到沙拉、烤地瓜或雞胸肉等健康食物。不過演員們難免會嘴饞，想吃滷肉飯、小籠包等在地美食，還是會透過外送解饞，也對台灣美食給予高度讚賞。

6度登台的音樂劇「貓」，即日起將在台北市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市、花蓮縣共演出36場次，演員們也熱情邀請觀眾進場，感受這場經典劇作。（編輯：張雅淨）1110210