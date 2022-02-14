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盜火劇團「寶貝，射我吧」 探看YouTuber真實虛妄

2022/2/14 09:48
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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）在虛擬中尋找真愛，在真實中模擬戰爭，盜火劇團「寶貝，射我吧」觸角設定時下新興職業YouTuber，將探討直播頻道中的真假，也探問身處社群網路洪流，現代人情感該何去何從。

廣藝基金會發布新聞稿表示，「寶貝，射我吧」是2019年盜火劇團「華文劇本LAB」編劇實驗室計畫沈琬婷「牆上有槍的房子」的改編作品，也是廣藝基金會第2屆「表演藝術金創獎」銀獎之作，全劇聚焦一對以拍攝日常生活影片走紅的YouTuber情侶，探究反映出身處數位時代，人人陷溺於社群媒體的現象。

編劇沈琬婷表示，「寶貝，射我吧」選擇在密室中，考驗一對網紅情侶對於愛與死亡的感受。

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沈琬婷表示，在她眼中，實境節目滿足觀眾窺視的心理，自媒體經營者對著鏡頭另一邊的觀眾，展示自己的生活，「觀眾也開始要求自己所窺視的內容，既不能過度夢幻造假，又不能違背他們對於美好生活的嚮往，反而形成了矛盾。」

「寶貝，射我吧」由以「匿名者」系列影片加入網紅行列的蕭東意與劇場演員賈玉共同演出。盜火劇團「寶貝，射我吧」將於4月15日到17日演出，地點在台灣戲曲中心小表演廳。（編輯：張雅淨）1110214

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