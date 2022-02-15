故宮南院搭配節令 展元宵節供花、老虎畫作

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）故宮南院「翰墨空間–故宮書畫賞析」選展，搭配元宵及今年生肖，選展清代女畫家陳書「歲朝麗景」及張大千胞兄張善子「畫虎」等作品，祝福觀眾虎年快樂、平安如意。

「翰墨空間–故宮書畫賞析」策展人國立故宮博物院書畫文獻處助理研究員浦莉安告訴中央社記者，舊時從除夕至元宵節都屬過年時期，此次選展作品與年節有關。

浦莉安說，陳書是雍正年間著名女畫家，善畫花鳥草蟲。她畫的「歲朝麗景」為新春上元節（元宵節）供花寫生作品，畫面匯集蠟梅、山茶、天竺、水仙等正月花卉，展現出歲首迎新、春暖花開的喜氣。旁搭百合、柿子、蘋果、靈芝、橄欖，亦有「百事如意」、「平安如意」等寓意。

張善子號虎痴，擅畫山水、花卉、走獸，尤擅長畫老虎，曾與胞弟張大千共創畫室「大風堂」。張善子曾應朋友之邀暫居於蘇州名園，並於園中飼養幼虎，觀察虎的動靜舉止，對於走獸的外貌、姿態，能精確掌握，刻劃精微。「畫虎」畫面中危巖激澗，猛虎側身，體態威武雄壯，虎口微啟，當空欲嘯，相當寫實逼真。

此外，浦莉安特別安排展出清代花卉畫宗師惲壽平的「紫藤」畫作與嘉義縣瑞里3月的紫藤花季相輝映。畫中紫藤斜側出枝，花朵隨風搖曳，有如紫雪紛飛，花葉均以沒骨畫法染繪後，再勾畫花瓣紋理、葉脈，旁襯以老樹垂枝，增添畫面豐富性，筆墨兼具瀟灑及細膩，獨具風雅韻致。

浦莉安指出，還有一件有趣的展品「畫錦灰堆」，畫的其實是廚餘，全卷畫蟹腳、蝦尾、蚌殼、魚刺、蘿蔔、筍殼、蓮蓬、羽毛等殘物，並有蟻群拖曳腐物入穴的生動細節，物象造型勾畫精細，設色清麗，充滿各種趣味。

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「畫錦灰堆」傳為宋朝錢選所繪，錢選是浙江吳興人，詩文書畫俱工，為「吳興八俊」之一。南宋滅亡後，堅持隱而不仕，以賣畫維生，人品和畫品皆稱譽當時。依題識所言，所繪食餘殘物，或許寄託著文人對國家興亡、榮悴互生之感悟。

故宮南院指出，「翰墨空間–故宮書畫賞析」是介紹中國歷代各派書畫的常設展，每3個月換展一次，目前展出作品充滿過年的氣氛，用意是祝參觀民眾平安如意、虎年快樂。本檔展期即日起至5月1日止。（編輯：謝雅竹）1110215