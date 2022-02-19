金門青少年文學獎 呂承翰小說散文新詩3項全包

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金門第2屆青少年文學獎19日頒獎，金門高中呂承翰抱走小說、散文和新詩3項獎。他說，未來第1志願是攻讀大眾傳播系，期盼自己能成為有影響力的人。中央社記者黃慧敏攝 111年2月19日

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（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）金門第2屆青少年文學獎今天頒獎，金門高中呂承翰一人抱走小說、散文和新詩3項獎。國小新詩組7件得獎作品中，烈嶼學童占5人，評審形容詩意洶湧來，鼓勵參加全國性文學獎。

金門縣府教育處表示，第2屆青少年文學獎分小說、散文、新詩和童話4大項。其中，小說開放國中生投稿、童話組是新增獎項。小說組部分，第1名從缺，第2名是金門高中何彥澄，他同時也是去年高中小說組首獎得主；第3名金門高中呂承翰，去年也拿下同樣獎項第3名。

呂承翰上台分享，畫面、聲音是文學的靈魂，文字是血肉。他喜歡在寫作時帶出自己的情緒，再由情緒延伸為想描述的，最後在腦海中形成畫面。他說，曾自以為隨便寫就可以寫的很棒，但這種想法卻讓自己進入瓶頸，每天都有好多好多靈感，卻無法寫出，一度以為沒辦法再寫下去。後來老師鼓勵他「把自以為是寫下去」，相信他會找回「自信但不自大」的自己。

呂承翰接受中央社記者訪問時說，從小就愛閱讀，真正喜歡寫作是國中一次作文課，他把自己想像成被拋棄的小狗，老師盛讚他對情緒的描述，從此他愛上了寫作；但因寫小說較耗時，他把重心轉到散文；後來接觸新詩後，又投入了新詩。

高2的呂承翰說，未來第1志願是大眾傳播系，對自己的期許是，成為有影響力的人。

此外，國小新詩組7件得獎作品中有5件是烈嶼學童創作，評審詩人顏艾琳受訪形容「烈嶼詩意洶湧地渡海而來」，且水平不輸台灣本島孩子，她鼓勵金門學子踴躍參加全國性的藝文競賽。

烈嶼鄉西口國小在新詩組拿下3個佳作獎，還獲得散文組第2名和童話組2名佳作。校長蔡志隆告訴中央社記者，西口國小2度獲得教育部閱讀磐石獎，加上2名新進老師對文學的投入，激發學童對文學的熱愛，才有今天的榮耀。

去年以國小1年級初生之犢姿態，勇奪國小新詩組第1名的安瀾國小陳丕楷，今年以「窗外的白頭翁」獲得散文佳作，也是唯一的低年級得主。評審認為他的筆觸充滿純真，不同於中高年級即將步入青春期筆下的各種煩惱書寫。另一名評審王先正因而建議以後國小組別可再細分為低年級中高年級兩組。

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王先正同時表示，高中組作品中，有人描繪人鳥的互動，發人深省；有回憶與已逝父祖相處往事，深刻感人；還有作品穿插金門話的對話，充滿鄉土趣味。但既然是比賽，總要分出名次，由於評審喜好不同，有些作品雖未獲獎，但同樣令人深刻。

頒獎典禮由金門縣長楊鎮浯頒獎，他致詞表示，金門素來文風鼎盛，期許未來更是文學人才輩出。（編輯：郭諭儒）1110219

金門第2屆青少年文學獎19日頒獎，烈嶼鄉西口國小學童在新詩組拿下3個佳作獎，還獲得散文組第2名和童話組2名佳作，與校長蔡志隆（後排左2）等人合影。中央社記者黃慧敏攝 111年2月19日