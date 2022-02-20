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2022台灣燈會
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2022台灣燈會2/54

台灣燈會紙風車打造愛虎家 李永得伉儷讚有創意

2022/2/20 15:03
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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）台灣燈會在高雄市為孩子們推出「衛武營愛虎親子創意園區」，文化部長李永得偕夫人民進黨立委邱議瑩今天拜訪愛虎的家，讚許設計有創意。

李永得今天參觀時表示，「愛虎的家」非常有創意，屋裡每一處都暗藏藝術小巧思，運用家的概念，讓孩子在參觀時體驗實踐藝術，寓教於樂，「台灣能有這樣的創意很棒，歡迎大家來參觀。」

邱議瑩表示，台灣燈會系列活動在衛武營登場，特別是紙風車劇團的「愛虎親子創意園區」可以讓孩子有更多的體驗，2月25日到27日還有「武松愛老虎」演出，歡迎大小朋友來看戲。

李永得和邱議瑩夫妻檔今天拜訪衛武營燈區愛虎剛落成的新家，主人「愛虎」一見到邱議瑩，便用「特殊虎語」打招呼，原來邱議瑩在過年期間為了孩子曾扮演一日老虎，一起和愛虎登台表演，還和愛虎培養了特有的默契。

進到「愛虎的家」主臥室是一張King size大草床，上面有許多布偶及擺飾。愛虎向李永得表示，這些都是來自各地孩子送他的禮物，其中他最喜歡的就是由部長催生的客家親子劇「雨馬」布偶。

行程最後，李永得和邱議瑩也化身愛虎，裝上虎尾巴，要繼續一起為孩子笑容努力。

高雄市文化局表示，除了大人小孩都愛的「愛虎親子創意園區」之外，文化局更邀請紙風車劇團改編經典「武松打虎」精華版「武松愛老虎」，2月25日到27日連續3天演出7場，每場演出後還有10隻小愛虎及花露露壓軸現身大遊行。（編輯：張雅淨）1110220

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