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2022台灣燈會
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2022台灣燈會1/57

台灣燈會無人機展演遭訊號干擾 高市府連夜測試[影]

2022/2/25 10:18（2/25 10:47 更新）
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高雄市政府24日指出，晚間台灣燈會無人機展演後半段圖形無法完整展示演出，國際團隊指遭遇嚴重訊號干擾，目前正在調查訊號來源。（讀者提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月24日
高雄市政府24日指出，晚間台灣燈會無人機展演後半段圖形無法完整展示演出，國際團隊指遭遇嚴重訊號干擾，目前正在調查訊號來源。（讀者提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月24日
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（中央社記者曾以寧高雄25日電）2022台灣燈會無人機展演24日晚間的演出，被民眾目擊多數圖案不成形；高雄市政府表示，是遭刻意訊號干擾，目前仍找不到干擾來源，但已連夜測試在無干擾情況下可正常演出。

2022台灣燈會空中飛行主燈「聚光台灣．虎星高照」無人機展演，高雄市政府加碼於24到27日演出。但24日有在現場的觀眾告訴中央社記者，演出到一半，從地球圖案就不太成形。接著羽球選手戴資穎殺球畫面、高雄券及藍地黃虎旗的黃虎等，看得到光點在飛，但難以辨識圖案，令觀眾困惑「這是什麼？」、「小戴的殺球呢？」

高雄市長陳其邁昨晚演出後在臉書發文，對於在無人機展演後半段，圖形無法完整展示演出，感到相當抱歉，也感謝大家對演出的支持。他也說，無人機國際團隊表示遭遇嚴重訊號干擾，正調查干擾訊號之來源。

高雄市副市長史哲則在今天凌晨發文表示，演出後已立即請intel團隊提出報告，經團隊與美國總部共同判讀所有電信資料，確認展演後段受到刻意干擾。市府也請電信警察到場協助徹查，但目前仍找不到刻意干擾的來源。

史哲也說，凌晨2時已進行1500台的全版展演測試，圖形完整且沒有任何一架無人機返航，驗證昨晚演出狀況的確是受到刻意電信訊號干擾。後續3天市府與演出團段將繼續謹慎面對，並提醒民眾在欣賞時將手機調整為飛航模式、並勸導勿飛非合法申請的無人機。

昨天無人機演出後，現場加碼施放約4分鐘長的煙火，讓現場民眾驚豔，也有人在臉書上回應，「雖然無人機出了點小狀況，但是煙火的美讓市民超滿足」、「煙火還是很美，整個看完還是很感動，我以高雄為榮。」（編輯：陳政偉）1110225

影片來源：CNA-南部地方組
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