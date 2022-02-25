台灣燈會在高雄無人機加碼展演順利 觀眾歡呼

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2022台灣燈會空中飛行主燈「聚光台灣 虎星高照」無人機展演，24日加碼演出場次發生圖案不成形狀況，高雄市政府表示，初步清查確認是有人刻意干擾表演，已通報調查，25日晚間演出則非常順利。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月25日

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（中央社記者曾以寧、洪學廣高雄25日電）2022台灣燈會昨天無人機展演遭刻意訊號干擾，導致圖案不成形；今晚展演順利，獲得觀眾鼓掌歡呼。高市府表示，尚未查到昨天干擾信號源。

2022台灣燈會在高雄空中飛行主燈「聚光台灣 虎星高照」無人機展演，高雄市政府加碼在24至27日演出，但昨天演出到一半圖案不成形、難以辨識。市政府指出，初步清查確認是有人刻意干擾無人機表演，已協請市警局、電信警察等協助調查。

今晚展演現場的民眾告訴中央社記者，今天成像都非常順利、圖案很漂亮，無人機展演完後，現場響起一陣鼓掌歡呼，觀眾直呼「看得非常過癮」。

高雄市政府警察局刑事警察大隊向中央社記者表示，目前因表演剛結束，現場工程師仍在計算是否有訊號干擾無人機展演，但昨天干擾飛行的訊號來源，仍在搜尋當中。

高雄市政府指出，雖然還沒有查到昨天的干擾源，但市府會持續檢討，加上預期明、後天一定會有更多人來看無人機展演，希望能給民眾帶來最好的演出。

為確保無人機順利演出，高雄市政府警察局表示，市警局科技犯罪偵查隊、刑事局電偵大隊及國家通訊傳播委員會（NCC）電信警察隊已介入調查干擾訊號來源，也已接收指示整備裝備，今晚7時起出動電波干擾槍淨空愛河上空，防止未經申請許可闖入的無人機。（編輯：戴光育）1110225