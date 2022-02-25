台灣燈會28日閉幕 告五人、大支輪番上陣演出

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（中央社記者余曉涵台北25日電）2022台灣燈會將在28日閉幕，交通部觀光局今年邀請樂團告五人、饒舌歌手大支等藝人演出外，也邀請極至體能舞蹈團以奧林匹克五色環、繽紛色彩的彩蝶為舞台道具，帶來精彩舞蹈。

交通部觀光局今天發出新聞稿表示，「2022台灣燈會」將在2月28日於高雄衛武營主燈區謝幕，當天下午4時45分至晚上9時30分，交通部觀光局邀請12團國內優秀表演團體，在主燈前的燈會舞台帶來多元化且富含特色的表演。

觀光局指出，今年燈會閉幕節目裡規劃了不同以往的內容，像是人氣樂團告五人、饒舌歌手大支、以阿卡貝拉方式演唱的尋人啟事樂團、新古典室內樂團所演出的音樂劇「阿嬤的歌本」。

此外，為了呼應本國選手在東京奧運的好表現，閉幕表演也邀請極至體能舞蹈團以奧林匹克五色環、繽紛色彩的彩蝶為舞台道具，象徵蛻變飛翔的港都，並以強烈對比的配樂帶來精彩的舞蹈，也有築夢者舞團及OA街舞團，以霹靂舞結合科技電音、花式特技的街舞表演。

觀光局表示，表演也有傳統元素，包括谷方當代箏界、HPS舞蹈劇場、楚殷舞團，以傳統與現代的表演結合，呈現台灣過往傳承及創新重生的藝術活力，另外也有希望合唱團及祖韻文化樂舞團以原民樂舞展現台灣原住民族群對於生命的熱情活力。（編輯：陳政偉）1110225