台灣燈會大戲「船愛」 600人演出高雄海洋故事

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）台灣燈會戲劇作品「船愛」昨天晚上在衛武營戶外劇場展開首演，融合歌仔戲、原民古調、台客搖滾，以超過600人大編制，演出台灣400年故事，展現高雄做為海洋都市的記憶。

「2022台灣燈會」戲劇作品「船愛」昨天晚上在衛武營戶外劇場展開首演，融合歌仔戲、原民古調、台客搖滾等元素，以超過600人的大編制，搭配虛實光影創造蓬勃大氣場面，展演這塊土地上從大航海時代400年來關於海、關於船、關於島嶼和關於愛的故事，首場演出吸引近萬人觀賞。

「船愛」故事從1960年代說起，台灣政府因支持美國參與越戰，提供高雄港作為美軍軍艦停靠所，船隻帶來的進口商品讓大溝頂（舊崛江）商機繁盛、熱鬧非凡，百貨行「什麼都賣，什麼都不奇怪！」，服飾店也跟上世界時尚流行，歌曲唱著「來喔！來喔！進口貨攏佇遮」就是當時的縮影。

當時高雄也成為美軍度假地，帶動了七賢三路酒吧林立。劇中簡嘉誼飾演酒女小紅，對郭春美飾演英挺帥氣的麥克少校真心實意。張秋蘭飾演的媽媽桑非但不阻止，還暗中推波助瀾，譜出一段動人情曲。

戲劇也演繹了台灣歷史和傳說。除了人們熟知的「唐山公」渡海，還有孤兒寡母蘇錦娘（孫詩雯飾）與王有福（吳奕萱飾）為求生存、冒險孤注一擲，在面臨海中白蛇妖（鄭雅升飾）與青蛇妖（陳昭薇飾）興風作浪時，打狗歌劇團戲班團主王金櫻以「四句聯」精彩對敵。

故事更拉至顏思齊、鄭芝龍的大航海時代，唐美雲飾演的顏思齊，作為官府眼中的「海盜」無奈遠走日本，率領船隊與一眾兄弟，在前途茫茫時，隨著海上大霧漸散，一座狀似「鯤」的島嶼浮現；鄭芝龍（小咪飾）偕日妻田川氏（許秀年飾），手裡懷抱著襁褓之中的鄭成功，來到「大員」這片土地。

高雄市副市長史哲透過新聞稿表示，高雄生為海洋都市，什麼不是海造成的？什麼不是船帶來的？要用什麼方式來述說這塊土地河海記憶的故事？恰好在燈會籌備過程中，市長陳其邁指示要傳達「節慶因人團聚而生」的意義，因而打造出「船愛」這齣大戲。

根據高雄市政府文化局資料，「船愛」由李小平擔任總導演、劉建幗編劇，演出團隊包括唐美雲歌仔戲團、台灣豫劇團、明華園日字及天字戲劇團、尚和歌仔戲劇團、勝秋戲劇團、春美歌劇團、秀琴歌劇團、高雄市國樂團、藍色狂想樂團，及左營高中舞蹈班、台灣戲曲學院學生等，並有教育部世界母語日活動大使吉雷米、金曲獎得主桑布伊同台。18、19、20日晚上7時在衛武營戶外廣場演出。（編輯：謝雅竹）1110219