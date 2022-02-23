「古蹟歷史建築紀念建築評鑑」出爐 8處獲優良個案

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）文化部文化資產局今天舉行「110年度古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」頒獎典禮，共有北、中、南及離島等8處獲選優良個案，文化部盼能鼓勵公私部門投入文資管理維護。

文資局上午在文化部文化資產園區舉辦「110年度古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」頒獎典禮，由文化部政務次長蕭宗煌表揚管理維護優良及入選單位，並辦理成果展覽，見證珍貴文化資產的保存與延續。

蕭宗煌在致詞時指出，他代表文化部向日以繼夜照顧古蹟的單位表達敬意與謝意，台灣是有歷史文化與生態多樣化的美麗之島，經歷不同時代，有古蹟、歷史建築形成台灣多元面貌，文化資產是歷史記憶，也是全台人民在此生活的軌跡。

蕭宗煌表示，文資保存最重要的是維護工作，文化部辦理這項評鑑，這次共有33處文資場域參選，17處入選，再選出8處優良個案，最特別的是這次還採取祕密客方式，訪視日常維護情形，通過祕密客的審查選出。

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文資局指出，這項評鑑自民國102年起舉辦，為2年舉辦1次的常態性評鑑，以鼓勵文化資產管理維護者、經營者在日常中點滴累積的努力，藉此提升古蹟、歷史建築等管理維護水準，達到文化資永續的目的。

文資局表示，這次主題為「維古創生」，8處獲選優良個案者分別為台北市市定古蹟「原台北北警察署」、台北市歷史建築「青田街8巷10號（和合青田）」、桃園市歷史建築「大溪和平路48、48-1號（源古本舖）」、台中市歷史建築「太平買菸場」、彰化縣歷史建築「永靖魏成美公堂」、雲林縣歷史建築「虎尾登記所（雲林記憶Cool）」、高雄市歷史建築「九曲堂泰芳商會鳳梨罐詰工場」、澎湖縣縣定古蹟「高雄關稅局馬公支關」。（編輯：黃世雅）1110223