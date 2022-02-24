李宜錦率Infinite首席四重奏 演出貝多芬晚期樂作

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誠品室內樂節將於4月17日起舉行，以國家交響樂團（NSO）成員為班底，由前NSO首席李宜錦（右）所率領的Infinite首席四重奏，將演奏貝多芬生涯最後一首完整弦樂四重奏曲目「第16號弦樂四重奏」，為誠品室內樂節揭開序幕。（誠品提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年2月24日

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）以國家交響樂團（NSO）成員為班底，由前NSO首席李宜錦所率領的Infinite首席四重奏，將演奏貝多芬生涯最後一首完整弦樂四重奏曲目「第16號弦樂四重奏」，為誠品室內樂節揭開序幕。

誠品發布新聞稿表示，今年在誠品表演廳舉行的誠品室內樂節除了有連年參與演出的Infinite首席四重奏、藝心弦樂四重奏外，首次加入非弦樂四重奏組合的南台灣鋼琴三重奏，也邀約由台北市立交響樂團首席姜智譯領軍的Fugue弦樂四重奏，帶來精彩演出。

Infinite首席四重奏由小提琴家李宜錦、小提琴家鄧皓敦、中提琴家陳猶白以及大提琴家歐陽伶宜組成，2021年完成台灣「巴爾托克弦樂四重奏」全本演出，今年將開展以5年時間演出貝多芬晚期四重奏作品的新計畫。

南台灣鋼琴三重奏由Taiwan Connection樂團首席薛志璋、大提琴首席高炳坤與知名鋼琴家吳亞欣組成，將演出布拉姆斯經典樂曲「第3號鋼琴三重奏」以及克拉拉．舒曼創作的g小調鋼琴三重奏等。今年也是布拉姆斯逝世125週年，南台灣鋼琴三重奏將以細膩演出向布拉姆斯致敬。

Fugue弦樂四重奏由姜智譯領軍，攜手小提琴家王建堂、大提琴家陳昱翰與中提琴家黃譯萱組成，將在誠品室內樂節演出舒伯特晚期創作的「c小調第12號弦樂四重奏」，也將演出普羅高菲夫「b小調第1號弦樂四重奏」，展現弦樂四重奏的不同面貌。

由台灣新生代音樂家組成的藝心弦樂四重奏，由小提琴家林一忻、小提琴家胡庭瑄、中提琴家蔡弦修及大提琴家張琪翊組成，將演出台灣作曲家林梅芳打造的四重奏作品，也將帶來海頓與史麥塔納等作曲家樂作。

誠品室內樂節將於4月17日起舉行，一直到6月。每場演出前50分鐘，將有音樂學者與資深音樂媒體人在誠品表演廳大廳舉辦演前導聆。（編輯：張雅淨）1110224