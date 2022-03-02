中山女中校門、大禮堂具建築史價值 登錄歷史建築

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台北市中山女中大禮堂為知名建築師修澤蘭之作，外觀的弧形、曲線體現修澤蘭用現代主義結合粗獷主義的設計風格，具建築史價值，獲登錄為歷史建築。（台北市文化局提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年3月2日

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市中山女中歷史悠久，校門、大禮堂均為知名建築師修澤蘭之作，文資委員現勘後認為兼具現代與粗獷主義，有建築史價值，同意登錄為歷史建築。校方表示，將依法進行修復。

台北市立中山女子高級中學創校歷史已逾百年，校舍共經歷8次更名、4次遷移，在1936年落腳現址，陸續興建教學大樓、圖書館等建築，並找來台灣戰後重要的建築師之一修澤蘭操刀校門及大禮堂設計。

由於大禮堂興建完工近50年，中山女中本想在去年辦理修繕工程，儘管未達法定年限，校方謹慎起見仍先向文化局申請辦理文化資產價值評估。

文資委員現勘後發現，大禮堂外觀的弧形、曲線體現修澤蘭用現代主義結合粗獷主義的設計風格；校門更擁有59年歷史，左右柱高度不等，呈斜線、弧線幾何造型，立面雕飾展現當時現代主義下的獨特創意，具台灣現代建築史的價值並有保存意義，因此提報文資會審議。

多名文資委員在會中指出，修澤蘭的作品具有結構美學與力學的時代性，與學校歷史結合更凸顯教育與文化資產的緊密關聯，且校門及大禮堂現況良好，至今仍維持校園進出與集會空間的功能，見證校園空間發展並具有集體記憶價值，同意登錄為歷史建築。

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中山女中今天向中央社記者表示，校門及大禮堂獲得文資身分後，會依文化資產保存法及歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法進行修復，並徵詢、採納校友意見。

校方說明，修復工程初步規劃在外觀部分使用原始工法、保持原貌，裡頭設備則進行更新，並加裝電梯等無障礙設施。雖然修復計畫還須經過文資委員會審議，預估工程將要進行4、5年，不過大禮堂目前僅外牆有些剝落，沒有安全疑慮。（編輯：陳仁華）1110302