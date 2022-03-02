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威尼斯雙年展台灣館新主題 「不可能的夢」上陣

2022/3/2 15:08
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（中央社記者王寶兒台北2日電）第59屆威尼斯雙年展台灣館參展藝術家撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）因疑涉妨害性自主事件，遭北美館終止代表資格，並更換展覽主題。北美館今天宣布新主題為「不可能的夢」。

台北市立美術館今天透過官網表示，第59屆威尼斯國際美術雙年展台灣館新提案日前已獲雙年展主辦方通過，展覽主題「不可能的夢」中的「不可能」意指「尚未成為可能」，是對現況的描述以及對未來更美好事物、人與世界的希望。

北美館表示，這個展覽如同源自創傷的夢境，以及在不同疆域間穿梭遊走的身體與心靈，是一項引動記憶與對話的計畫。

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台灣館於1995年首次參展威尼斯雙年展，至今已於義大利普里奇歐尼宮舉辦13屆，本屆將回顧並反思歷來台灣館如何藉由直面歷史、社會和日常迫切議題的多元當代藝術，再現台灣的文化脈絡與觀點。

展覽將分為「文獻展示」與「公眾活動」，兩者將因彼此的內容激發更多對話，成為一個召喚記憶（檔案）和存在（活動或事件）的集會平台。「公眾活動」包含5場論壇，由國際策展人派崔克．佛洛雷斯（Patrick Flores）擔任召集人，台灣策展人徐文瑞、鄭慧華偕同策劃。（編輯：張雅淨）1110302

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