吳興國父女上陣跳舞 詮釋許博允樂作
（中央社記者王寶兒台北2日電）新象藝術創辦人許博允作曲生涯邁入60週年，京劇名家吳興國和女兒吳采璘，將透過舞蹈分別詮釋許博允的樂作「寒食」及「心」，其中「心」是首度搭配舞蹈，將於明天演出。
吳興國及吳采璘的演出將在「許博允創作生涯60週年」樂展中登場，今天舉行記者會，提前亮相由服裝設計師溫慶珠及康延齡設計的舞作服裝，吳興國、吳采璘及舞蹈家絲釋民則在樂聲下起舞，以肢體展現許博允樂曲力量。
「寒食」一曲創作於1974年，是為向春秋戰國時代的賢臣介之推致敬。在跟隨君主流離國外19年期間，介之推曾割股奉君，但君主回國後論功行賞，卻獨漏介之推，待君主想起時，介之推已堅決隱居山林，君主為讓他下山，決心下令焚山，不料卻燒死了介之推，為了悼念忠臣，便訂立全天不使用火燭的「寒食節」。
雲門舞集創辦人林懷民曾以「寒食」發想出同名獨舞及舞作「夢土」。曾為雲門舞集舞者的吳興國表示，欣賞林懷民跳這首舞作，他也深受樂曲、歌詞震撼，將詮釋一個靈魂，重新飄到舞台上告訴大家介之推的清高和廉潔。
現年68歲的吳興國說，其實本來覺得自己「跳不動了」，但能參加許博允樂展，意義超過一切，「許博允先生不只是音樂天才，他耗盡家產去為藝術鋪墊，為我們台灣藝術家提供最快速的成長。我是用非常恭敬的心情來表演，感謝新象和許先生。」
許博允在2005年創作的樂曲「心」，此次首度搭配舞蹈，由吳采璘、絲釋民詮釋，並由鋼琴家葉綠娜及小提琴家黃維明演奏。
吳采璘說，因應段落性分明的樂曲變化，在編舞上想像出一名具有雙重人格的女子，透過粉膚色及黑色的服裝，分別呈現她嬌弱或是具有個性的一面，如何透過編舞呈現這2種性格間的拉扯與掙扎，是最大的挑戰。
力晶2022藝文饗宴「許博允創作生涯60週年」樂展將於3月3日至4日在台北國家音樂廳、3月10日在高雄衛武營、4月19日在台中國家歌劇院演出。（編輯：張雅淨）1110302
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