吳興國父女上陣跳舞 詮釋許博允樂作

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力晶2022藝文饗宴－許博允創作生涯60週年樂展3日起在台北國家音樂廳登場，舞蹈家絲釋民（左起）、京劇名家吳興國及舞蹈家吳采璘將個別以舞蹈詮釋音樂家許博允的樂曲。（新象提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月2日

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（中央社記者王寶兒台北2日電）新象藝術創辦人許博允作曲生涯邁入60週年，京劇名家吳興國和女兒吳采璘，將透過舞蹈分別詮釋許博允的樂作「寒食」及「心」，其中「心」是首度搭配舞蹈，將於明天演出。

吳興國及吳采璘的演出將在「許博允創作生涯60週年」樂展中登場，今天舉行記者會，提前亮相由服裝設計師溫慶珠及康延齡設計的舞作服裝，吳興國、吳采璘及舞蹈家絲釋民則在樂聲下起舞，以肢體展現許博允樂曲力量。

「寒食」一曲創作於1974年，是為向春秋戰國時代的賢臣介之推致敬。在跟隨君主流離國外19年期間，介之推曾割股奉君，但君主回國後論功行賞，卻獨漏介之推，待君主想起時，介之推已堅決隱居山林，君主為讓他下山，決心下令焚山，不料卻燒死了介之推，為了悼念忠臣，便訂立全天不使用火燭的「寒食節」。

雲門舞集創辦人林懷民曾以「寒食」發想出同名獨舞及舞作「夢土」。曾為雲門舞集舞者的吳興國表示，欣賞林懷民跳這首舞作，他也深受樂曲、歌詞震撼，將詮釋一個靈魂，重新飄到舞台上告訴大家介之推的清高和廉潔。

現年68歲的吳興國說，其實本來覺得自己「跳不動了」，但能參加許博允樂展，意義超過一切，「許博允先生不只是音樂天才，他耗盡家產去為藝術鋪墊，為我們台灣藝術家提供最快速的成長。我是用非常恭敬的心情來表演，感謝新象和許先生。」

許博允在2005年創作的樂曲「心」，此次首度搭配舞蹈，由吳采璘、絲釋民詮釋，並由鋼琴家葉綠娜及小提琴家黃維明演奏。

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吳采璘說，因應段落性分明的樂曲變化，在編舞上想像出一名具有雙重人格的女子，透過粉膚色及黑色的服裝，分別呈現她嬌弱或是具有個性的一面，如何透過編舞呈現這2種性格間的拉扯與掙扎，是最大的挑戰。

力晶2022藝文饗宴「許博允創作生涯60週年」樂展將於3月3日至4日在台北國家音樂廳、3月10日在高雄衛武營、4月19日在台中國家歌劇院演出。（編輯：張雅淨）1110302