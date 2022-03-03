挑戰柔軟另一面 德國雕塑家堆疊紙張造山巒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「Waltz華爾滋–雕塑三人展」將於5日起至4月24日在台北登場，展出3名雕塑藝術家一系列精彩作品，包含德國當代雕塑家格萊札（Angela Glajcar）以紙創作的新作MONTCANUS。中央社記者王寶兒攝 111年3月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北3日電）翻轉紙張輕薄、脆弱的特性，德國當代雕塑家格萊札（Angela Glajcar）使用紙張層層堆疊出高達2公尺以上的最新作品MONTCANUS，懸掛在空中卻沉穩如山巒，作品將自5日起展出。

藍騎士藝術空間今天舉行Waltz華爾滋—雕塑三人展預覽會，由創辦人王薇薇分享安格拉．格萊札、西班牙雕塑家特奧．聖荷西（Teo San Jose）、德國雕塑家坦佳．羅切邁爾（Tanja Rochelmeyer）參展的作品。

其中，格萊札2020年曾在藍騎士藝術空間舉行個展，當時她親自赴台，並和王薇薇分享自身創作理念。

格萊札當時表示，過去會使用鋼鐵、木頭等材質創作，但她發現紙在立體3D裝置上擁有更多可能性，「紙是很美妙的素材，它具有情緒、詩意，也是我能與之相處的工具。」如何負擔一堆紙張堆疊而成的重量，是她創作的最大挑戰。

此次格萊札在雕塑三人展中展出大型垂掛式新作MONTCANUS，作品名源自法文和拉丁文的組合，Montagne意指山，Vulcan則是火山。她以大自然山巒及火山為靈感，透過紙張層層堆疊，靠地心引力及間距創造出不同紙張高低，創造出山峰，孔洞則代表火山口。

王薇薇說，過去展出格萊札的作品多為橫式擺放，MONTCANUS則是垂直而立，「每張紙原先看起來應該是要柔軟的，但格萊札的作品組裝起來，又有了韌性及重量。」

Waltz華爾滋—雕塑三人展，5日起將在藍騎士藝術空間敦仁據點展出至4月24日。（編輯：屈享平）1110303