當代工藝合創展跨域探索 南美2館開幕

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（中央社記者張榮祥台南4日電）「逍×遙×遊－當代工藝合創展」今天在台南市美術館2館開幕，為期3個月，展品強調創作者在合創過程中對未知領域的探索，不僅是視覺所見，更是內心深層的感受。

文化部次長李靜慧、台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠、文化局長葉澤山、前故宮博物院長林正儀、國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉等人，今天聯袂出席「逍×遙×遊－當代工藝合創展」。

李靜慧指出，此次展覽是首度引入工藝家進入當代藝術場域，台南市文化底蘊雄厚，台南市政府文化行政能力首屈一指，令人印象深刻。

黃偉哲表示，台南市政府將持續爭取中央文化資源分配，迎接台南建城400年，讓文化古都更加璀璨，同時也會活化台南的歷史景區，結合各時代的產業與藝文。

台南市美術館發布新聞稿指出，台南市美術館與國立台灣工藝研究發展中心去年10月啟動策略聯盟，雙方合作的「逍×遙×遊－當代工藝合創展」，讓工藝以當代之姿回應社會趨勢的新創實驗。

「逍」、「遙」、「遊」分別表示「時間」、「空間」及「速度」三個維度，核心精神「合創」源於「跨域」（Crossover）概念，是合作創新、資源共享之意。

張仁吉表示，「逍×遙×遊－當代工藝合創展」在跨族群、跨技術、跨材料、跨地域、跨文化、跨世代、跨時間、跨國際、跨產業的多邊領域交會下，探討的不是工藝物件本身，而是物件產出過程中，工藝師、設計師及美術館空間的各種概念及想法激盪、融合，引導形塑生命經驗及新創靈感的路途，才是工藝啟動合創目的。

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這次展覽以「逍」、「遙」、「遊」為名，強調創作者在合創過程中對未知領域的探索，作品不僅是視覺所見，更是內心深層的感受，恰和莊子美學思想「逍遙遊」中所追求的「自由觀」契合。

工藝在「逍–時間」、「遙–空間」及「遊–速度」3個維度中各自展開，也互為碰撞、融合，產生工藝能量的激盪、匯聚與再生，形構成三維的文化量體，透過自由、多元的跨域合創，當代工藝逐步且持續豐厚生活的文化內容。（編輯：謝雅竹）1110304