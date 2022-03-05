飲品中心加街舞 品生活節重新定義嘉義文創園區

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（中央社台北5日電）嘉義是台灣咖啡與茶的故鄉，加上嘉義傾力發展街舞，「2022舞食無刻．品生活節」今天在嘉義文創園區開幕，以「飲品中心」與「街舞中心」為長遠目標，期待重新定義嘉義文創園區。

文化部政務次長李靜慧今天出席開幕致詞，她表示嘉義文創園區是舊酒廠改建，雲嘉地區是台灣最重要的茶和咖啡的產地，嘉義文創園區深具台灣飲品文化中心的特質，「文化部將會在這個基礎上引進全國性資源，讓嘉義文創園區成為雲嘉地區文化觀光的重要地標。」

李靜慧表示，文化部預計今年6月完成嘉義文創園區營運招商，長期而有策略地讓嘉義文創園區活絡起來，成為雲嘉地區文創產業的火車頭。

李靜慧表示，嘉義市擁有知名街舞團隊「築夢者」，年輕學子閒暇時常在園區的騎樓練習街舞，更特別的是，霹靂舞已成2024巴黎奧運指定項目，「街舞」的發展也可以做為園區發展的核心之一。

嘉義市副市長陳淑慧表示，嘉義市有6大觀光特色：古城、鐵道、林業、工藝、管樂以及與「品生活節」活動主題息息相關的美食，這個活動扣合了嘉義市近3年來既傳統又創新的亮點，很謝謝文化部及策展單位創藝傳媒的策畫。

活動大使嘻小瓜表示，接觸街舞讓從小因性別氣質而遭到霸凌的他找到自信，接受到非常多讚美、認同及鼓勵，今天他也演唱自己的單曲，嗨爆全場。

立法委員王美惠也前來支持「舞食無刻．品生活節」，王美惠表示嘉義文創園區非常特別，在這裡舉辦「舞食無刻．品生活節」，希望讓民眾都能愛上嘉義。

策展人DFUN設計風尚誌總編輯馬修表示，在梳理這個園區的未來時，做了很多功課，聽了非常多在地朋友的意見，從「嘉義特色」、「嘉義優勢」來舉辦「舞食無刻．品生活節」。

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馬修表示，這次主題展覽分為3大部分，分別為「飲人入勝—風格精品飲器展展」、「標新立異—跨界設計飲標展」、「藝間意見—藝術家空間創作展」。其中「飲人入勝—風格精品飲器展」展出20組設計精品級飲器，呈現飲品文化美學的多元面貌；「標新立異—跨界設計飲標展」展出18組由藝術家、設計師跨界設計飲標和包裝，展現包裝設計如何在藝術的加持下成就品牌特色。

「舞食無刻．品生活節」將從即日起到3月27日，地點在嘉義文創園區。活動期間週末都有文創走逛市集，「大手小手作飲工作坊」則邀請園區進駐店家國王蝴蝶秘密基地創辦人吳連銘和Infusion創辦人張嘉宏，教導親子實作特調專屬創意飲品，免費報名。中央大道則有「街舞尬陣表演賽」。（編輯：陳政偉）1110305