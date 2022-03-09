赴歐參展前 台灣漫畫、插畫家為烏克蘭而畫

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將在近期啟程前往法國及義大利參展的台灣漫畫家及插畫家，9日齊聚一堂以畫筆力挺烏克蘭，用象徵烏克蘭國旗的藍、黃色為主要色調，勾勒不同畫作。文策院表示，將評估如何將畫作同步展出於台灣館。（文策院提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月9日

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（中央社記者王寶兒台北9日電）台灣創作者在文策院協助下，即將前往歐洲參展，這些藝術家們今天齊聚一堂，以畫筆力挺烏克蘭，文策院也將評估讓這些畫作，同步展於安古蘭漫畫節與波隆那童書展的台灣館。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，安古蘭漫畫節去年已停辦一屆實體活動，今年則從1月延期至3月中旬舉行；波隆那兒童書展則已停辦兩屆實體活動，今年活動將在3月底登場。

近2年雖僅能遠距參與展會，但台灣漫畫家及插畫家，仍不間斷地在法國及義大利創下佳績。

例如台漫「暫時先這樣」、「來自清水的孩子」等書售出法文版權；創作者阿尼默連續2年奪波隆那童書展拉加茲大獎；新銳藝術家卓霈欣首次投稿，就獲得SM插畫大獎等。

安古蘭漫畫節台灣館策展人、大塊文化董事長郝明義今天在行前記者會表示，此次台灣館主題為Taiwan Comics: Be Brave！，COVID-19疫情下生活，最重要的是要有勇氣，台灣新生代近年創作突出，彰顯很大的力量，郝明義也提及「據我所知，這給對岸很大的刺激。」

波隆那童書展台灣館主題則為Beyond Books, Stories Ahead。策展人為過去曾獲SM插畫大獎的鄒駿昇。他表示，此次將以「超市」為背景，翻轉往年如圖書館的形象，將台灣館打造成放送故事的超級市場，可見到大稻埕牌樓等元素。

今年安古蘭漫畫節台灣館的參展漫畫家包含NOBI璋、小島、葉長青，以及Pam Pam Liu。波隆那童書展參展插畫家，則包含阿尼默、卓霈欣、張筱琦、黃一文、陳怡今，以及張梓鈞。

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行前記者會上，今年入圍安古蘭漫畫節FIBD CHALLENGE獎項的Eli Lin依萊、入圍另類漫畫刊物獎項的Elainee、2021年至2022年法國布洛瓦bd BOUM漫畫之家駐村漫畫家雷，眾人一起與參展漫畫及插畫家們揮筆，以象徵烏克蘭國旗的藍色、黃色為主要色調，勾勒成不同畫作。

文策院副院長張文櫻今天向中央社記者表示，這些漫畫、插畫家的繪作，近日將與創作者、協辦單位討論，可望展出於法國安古蘭國際漫畫節台灣館及波隆那童書展台灣館。（編輯：屈享平）1110309