亞洲動畫高峰會 文策院攜台灣3提案進創投大會

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亞洲動畫高峰會（Asian Animation Summit）今年活動以線上為主，文策院和主辦方合作，推薦3件動畫提案進入官方創投大會。圖左起分別為冉色斯動畫股份有限公司的「魁寶」、勾勾動畫股份有限公司的「肉肉園」、連想有限公司的「毒蘋」。（冉色斯動畫股份有限公司、勾勾動畫股份有限公司、連想有限公司提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月11日

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（中央社記者王寶兒台北11日電）亞洲動畫高峰會（AAS）今天落幕，文策院和主辦方合作，推薦3件動畫提案進入官方創投大會，包含「肉肉園」、「魁寶」及「毒蘋」，向全球通路推薦多元題材的台灣動畫。

文化內容策進院院長李明哲今天透過新聞稿表示，跨國影視平台在近幾年快速發展，為回應平台大量的內容需求，影視和動畫作品的跨國合資模式更加多元，期待透過亞洲動畫高峰會（Asian Animation Summit）的國際動畫創投媒合舞台，鼓勵業者在作品開發前期就尋求國際投資者合作。

亞洲動畫高峰會由動畫雜誌媒體Kidscreen創辦，今年活動以線上為主，除促進亞洲地區的動畫合資、合製，也邀請歐美大型通路與買家，如Netflix、YouTube等，讓亞太地區的全新動畫專案得以打進國際市場。

文策院今年和大會合作，透過公開徵件並邀請國際評審，選出勾勾動畫股份有限公司的「肉肉園」、冉色斯動畫股份有限公司的「魁寶」及連想有限公司的「毒蘋」進入創投大會，與來自韓國、日本等國共15件作品，向來自各地的買家提案，爭取合作。

實際在線上和各國買家交流，冉色斯動畫執行長姚孟超觀察到，部分買家會進一步針對動畫中的打鬥尺度或目標年齡層提出討論，有助於未來在內容開發時期加入設計考量。

勾勾動畫負責人李涌瑞則分享，各國的動畫提案數量很多，品質也相當優秀，多元化是目前內容市場的趨勢，各種不同類型都有機會獲得青睞。

連想有限公司負責人連俊傑透露，已有興趣的合製買家開始詢問版權分配與跨國合製比例，希望有機會能夠順利合作，未來可以提供經驗給其他國內動畫團隊跨國合製參考。（編輯：陳政偉）1110311