高雄雕塑協會聯展 「雄蓋麗駭」展現在地藝術

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高美館市民畫廊「雄．蓋．麗．駭—高雄雕塑協會聯展」今天開幕，23名長年關注在地的藝術家從不同創作主題深掘，以多元媒材創作50組雕塑作品，呈現高雄獨特藝術樣貌。

高雄雕塑協會創會全體成員共23名藝術家作品，從聲音到物件的跨域表現形式，透過木刻、青銅、金屬、織品、水泥、紙漿、陶瓷及玻璃等多元而豐富的創作媒材，50組件作品呈現出雕塑藝術的全新面貌，今天起到5月8日在高雄市立美術館B01展覽室展出。

高雄雕塑協會表示，由雕塑家孫柏峰於2012年成立，推廣高雄在地藝術文化、深化社區美學教育，並聚集南部在地優秀的雕塑家、專精各種不同媒材的藝術創作者。協會成員各自以熟悉的材質，長年投入關注在地情感與社會觀察，透過凝塑出的作品表現內在情感與美學體驗，也呈現高雄在地的獨特藝術樣貌。

高雄雕塑協會說明，聯展主題「雄．蓋．麗．駭」是希望呈現協會成員於高「雄」，涵「蓋」多元創作素材、多元創作面貌，呈現多面向的美「麗」視角，在這座城市掀起看似平靜，內在卻不曾冷靜的驚濤「駭」浪。並以雕塑展現多向度空間感官的特性，代表在地藝術工作者多元創作面向，不同創作主題的深掘，也反應出在地文化裡的創作本質。

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高美館長李玉玲透過新聞稿表示，「市民畫廊」關注著大高雄藝術發展，持續為在地藝術家及作品進行系統化建立與累積，呈現高雄美術發展脈絡。這次聯展由在地年輕與資深藝術家協同構成，更深具意義，也見證了市民畫廊25年來階段性成果。

李玉玲指出，市民畫廊將改制轉型為「KS高雄實驗場」，期盼藉由以城市為名的舞台，鼓勵藝術創作者以高雄為靈感，並擴大藝術創作領域，涵括行為表演、事件、設計與跨領域藝術等類項，彰顯藝術多元性與包容性，為高雄積累文化養分與創作量能。（編輯：郭諭儒）1110312