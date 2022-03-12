紀念國父逝世97週年 國館辦音樂會展現文化平權

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國父逝世97週年紀念音樂會「原聲迴響．讓愛看見」12日下午在台北國父紀念館大廳登場，邀請民眾一同聆聽人聲樂團現場獻唱多首經典歌曲。中央社記者裴禛攝 111年3月12日

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）今日是國父孫中山先生逝世97週年紀念，也是植樹節，國父紀念館舉辦「原聲迴響‧讓愛看見」各項活動，邀請泰雅族桃山國小合唱團高歌多首原住民傳統歌謠，獲得熱烈喝采。

國父紀念館館長王蘭生今天在紀念活動上表示，國父紀念館舉辦相關紀念國父逝世97週年活動，從上午贈送樹苗，提倡愛護綠色大地，接著贈書活動，提倡書香閱讀到下午舉辦紀念音樂會，邀請仕女聲合唱團及桃山國小合唱團演唱，都是在實踐國父文化平權，倡議樂活人生的實踐。

王蘭生表示，希望邀請大家一同看見國父紀念館的改變，王蘭生說，目前中山公園廣場第一階段的整建，已經打開仁愛路的出入口，形成開闊的地標；而原舊鐵道也變身為櫻花林道，未來國父紀念館的新風華，精彩可期。

國父紀念館今天早上開放大廳提供社會各界團體，向國父銅像獻花致敬，表達對國父的追思與敬意。西側廣場舉辦「共創綠生活」贈樹苗活動，由林務局提供1500株杜鵑花、桂花和田代氏石斑木等花苗贈送市民，讓民眾攜回以綠美化家園。

國父紀念館也舉辦「書香入懷」贈書活動，提供歷年所出版的孫學圖書及藝術家精彩畫冊，免費提供民眾索取，種類多元豐富，包括西畫、水墨畫、書法、版畫、攝影、雕塑等，數量高達1100餘冊。

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國父紀念館今天下午在大廳舉辦「原聲迴響‧讓愛看見」紀念音樂會，邀請仕女聲人聲樂團演唱「巴拉巴拉巴拉」、「月琴」、「玫瑰玫瑰我愛你」等膾炙人口的歌曲。曾經參加總統府國慶大典領唱國歌的泰雅族桃山國小合唱團則帶來「今年夏天」、wayalla泰雅傳統歌謠等曲目，獲得熱烈掌聲。

為展示並保存國人對該館的常民記憶，國父紀念館也舉辦「仁愛路六號幸福記憶」全民徵件活動，預計有老照片、徵文、新影像等3大部分，只要是與國父紀念館相關生活記憶，都可以投件，預計入選50件。（編輯：陳政偉）1110312