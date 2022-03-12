楊渡記錄六四無名英雄容顏 獲梁實秋文學獎

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（中央社記者邱祖胤台北12日電）第34屆「梁實秋文學大師獎」頒獎典禮，今天在國家圖書館舉行，散文獎及翻譯獎分別由作家楊渡及翻譯家馬耀民獲得。

楊渡是以六四報導文學「未燒書」獲得本屆梁實秋文學大師獎的散文獎，當年與楊渡一同在天安門廣場跑新聞的徐宗懋，特別到頒獎現場並上台獻花致意，場面溫馨感人。

楊渡致詞時表示，他經歷1989年六四事件學運現場，30多年來，多次想動筆記錄，卻因自己還沒好好凝視中國大陸底層人民、不想只做表面觀察而作罷，直到2019年試著寫下廣場撤退的那個早晨，才終於想明白該怎麼寫。

楊渡表示，當時他在北京遇見的醫生、護士、市民，乃至於拯救採訪記者及學生的農民工，這些人有些散落各地，有些坐了牢，「這些像微塵一般散落各地的生命及容顏，並沒有被好好記錄下來」。

楊渡說，在「未燒書」中看到的不是民運英雄，反而是這些無名的北京市民，「我想要刻畫這些無名的人，他們的生命對整個大歷史而言是非常重要的一群人，我希望能寫出他們的尊嚴，為那個時代留下印記。」

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楊渡表示，在這個石頭和雞蛋愈來愈對立的時代，人們失去了對人的關愛與對生命凝視的能力，但每個人的生命中都有一段割捨不下的記憶，他希望透過這樣的書寫，讓每個人都能找到自己的「未燒書」，認真看待屬於自己的重要記憶。

楊渡本名楊炤濃，1958年生，曾任「中國時報」副總主筆、「中時晚報」總主筆、輔仁大學兼任講師、中國國民黨文傳會主委、中華文化總會秘書長，現為自由作家。（編輯：屈享平）1110312