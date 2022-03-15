台灣國樂團「彈星談心」音樂會 聆聽音樂與星空

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）彈撥樂器晶瑩剔透顆粒般的音符，宛如天上繁星，台灣國樂團推出「彈星談心」音樂會，以彈撥樂器為主角，用揚琴、琵琶、柳琴等樂器獨特演奏技法與音色，訴說音樂與星空的故事。

台灣國樂團今天發布新聞稿表示，彈撥樂器長久以來在現代國樂團中占有不可或缺的地位，這次透過以水、火、風、土4大星座導向創作，藉由協奏、室內樂的方式，讓觀眾體驗不同的聲音與星空綺想。

「彈星談心」策劃王學彥表示，多年前在立陶宛參與馬里揚波藝術節，當時主辦單位安排演出團隊在當地天文台演出作曲家觀星創樂的成果，那份感動至今難忘，也催生了這場音樂會。

台灣國樂團則邀請3名作曲家高平、黃俊達及李哲藝，各自為這場音樂會依星座主題創作全新作品。

這次曲目以星座群分類，水象星座樂曲「掌上風波」與「舟中吟」探詢靈魂深處，好似溫柔沉靜的搖籃曲；火象星座樂曲「輝耀的日光」與「庫依幻想」展現熱情與衝勁。「舟中吟」由高平創作，這次將做首演。

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風象星座樂曲「風裡的詩」與「風中搖擺」帶來風中的不確定性，但又瀟灑於風裡起舞；土象星座樂曲「雲戲」與「魔羯女」在發展的音型中慢慢加入各式變化，表現與時俱進的意志力及過人的耐力。「風中搖擺」由黃俊達創作，「魔羯女」彈撥室內樂由李哲藝創作，將做世界首演。

台灣國樂團「彈星談心」音樂會將於3月19日舉行，地點在台灣戲曲中心大表演廳。（編輯：張雅淨）1110315