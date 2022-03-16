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NCC2/297

公視片庫遺失8萬筆資料 NCC擬於18日釐清案情

2022/3/16 18:04
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（中央社記者蘇思云台北16日電）公視片庫遺失數位資料一事，NCC表示，公視在2月8日事發1小時內就已通報一級資安事件，規劃18日找公視資安長、行政院資安處與文化部共同討論，釐清案情，避免未來再度發生類似情形。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，媒體關注公視新聞片庫傳出資料遺失，包含公視新聞部、客家電視台5年來42萬多筆新聞資料，遭外包資訊廠商誤刪，雖有尋回部分資料，目前仍有8萬筆遺失，後續要如何處理與防範。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，依照資通安全事件通報及應變辦法第11條及第13條規定，公視屬於A級關鍵基礎設施，2月8日傍晚發生異常，公視在事發1小時內就依規定通報NCC一級資安事件，通報原因是發生儲存設備異常。

媒體詢問本來只是儲存設備異常，為何演變成原始資料都遺失。翁柏宗指出，這部分還需要釐清，規劃本週五找公視資安長、行政院資安處以及文化部人員共同討論，了解事件始末，也會研議未來如何避免類似事件再度發生。

翁柏宗表示，資通安全管理法下有子法「資通安全責任等級分級辦法」，其中有要求系統備份。但是在現行資通安全防護計畫中，沒有特別規範委外第三方單位的情形，未來也許這部分可以討論，是否列入資通安全防護計畫內容範圍。

至於是否可能有罰則，NCC官員表示，NCC是就公視營運計畫監理，也有文化部的權責，原則上應先要求限期改善，但如果沒辦法恢復原始資料，也希望未來可以防患未然，避免再度發生。（編輯：潘羿菁）1110316

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