紀念四六事件 台師大舉辦未竟之夢音樂會

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紀念1949年「四六事件」，由作曲家蕭慶瑜（圖）全新創作的「未竟之夢」，將於4月6日舉行音樂會，紀念師大校園的傷痛回憶。（蕭慶瑜提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月21日

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）紀念1949年「四六事件」，台師大音樂系4月6日將在師大古蹟禮堂舉行「未竟之夢」音樂會，首演以已故音樂系教授許常惠親身經歷所寫的「未竟之夢」，紀念這段師大校園傷痛回憶。

「未竟之夢」編制為朗誦與交響樂團，由師大音樂系主任楊瑞瑟與鋼琴教授葉綠娜邀約而寫。葉綠娜接受中央社專訪表示，已故師大音樂系教授許常惠1949年親身經歷「四六學運事件」，這件事情後由教授許瑞坤口述，她寫成朗讀文章。

1949年4月6日，警備總司令部指名逮捕數名被指為加入共產黨學生，軍警包圍台大宿舍與師大前身師範學院宿舍逮捕100多名學生，其中7人在獄中被槍斃，導致學生失蹤等悲劇，史上稱為「四六事件」，也是台灣校園白色恐怖的濫觴。

葉綠娜說明，1949年清明節，當時20歲的許常惠沒有回家掃墓，留在師大參加4月5日麥浪隊音樂晚會，當晚同學們一起圍著營火牽手唱歌、跳舞，凌晨過後大家回到宿舍，許常惠突然聽見窗外有穿著雨衣的軍人跟警察急行步伐聲。

葉綠娜提到，當時師大整棟宿舍的人都驚醒，有人開始搬桌凳把樓梯口封住，結果被衝開，槍聲響起。許常惠看著很多同學被持槍的軍人邊打邊抓，把人一個個丟上軍用卡車，許常惠也在車上，結果一個熟識許常惠的外省舍監匆忙趕到，把他從卡車上用力拉下來。

許常惠生前常常回憶這一段，舍監跟他說：「你趕快下來，你跟著這車子走就完了！」從此許常惠再也沒見到這些同學，聽說他們有人被審問、被刑求，有人入獄、有人失蹤，有人甚至被槍殺，夢未完，人生未竟。

作曲家蕭慶瑜表示，譜寫過程中她引入台灣民謠「落水天」與「思想起」及荀白克作品「華沙倖存者」的動機音型，「這是音樂情緒流動的微小引信，也是向作曲大師及縱身於詭譎時代狂濤中仍堅守初衷的青年學生，表達我內心的尊崇。」

蕭慶瑜說，拋卻所有指涉與暗喻，回歸本質，青年學生的純真熱情與高度理想性本來就是現代社會的珍貴資產，即使衍生爭執衝撞，都應該在不違背社會公義範圍內給予相對的包容、尊重，「期盼在我們出生、成長並安身立命的這片土地上，這樣的遺憾與傷痛永遠不再發生。」

楊瑞瑟表示，在今年師大歡慶100週年校慶的同時，紀念曾經發生在校園的共同傷痛，也深具意義。

「未竟之夢」音樂會將由許瀞心指揮師大音樂系系友交響樂團，賴俊諺、歐陽伶宜、廖皎含、游雅慧、魏樂富、趙方豪等共同演出，葉綠娜擔任導聆。（編輯：張雅淨）1110321