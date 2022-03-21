影像版「月球水2.0」 台日舞團混血幽默演出

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）舞蹈空間舞團再度與日本全男舞蹈團體「東京鷹」合作拍攝影像版「月球水2.0」，今晚在國家劇院舉行特映，影像突破藝術慣性，結合搞笑戲劇的漫畫式演出，也為線上錄播創造了新視野。

影像版「月球水2.0」延續12年前「月球水」概念，影像版以「月」、「球」及「水」的主題創作，運用舞蹈、戲劇、音樂、影像與燈光，帶給觀眾幽默詼諧的輕鬆時光，開發台灣舞蹈界罕見、適合全民大眾欣賞的幽默作品。

舞蹈空間創辦人平珩說，在決定要兩國一起共同拍攝影像之前，「我們都不知道會遇到這麼多困難。」平珩說，因為觀看螢幕的邏輯與劇場演出完全不同，鏡頭上的細緻表情與現場淋漓盡致的揮灑是兩回事，「但不試試，怎麼知道另一片天空會是如何？」

平珩說，這也是舞蹈空間舞團首次嘗試以現場拍攝，線上播出的形式呈現作品，從刪改演出段落、調整劇本內容，到攝影師的運鏡角度以及如何與東京鷹舞團在畫面裡合體，大家一步步解決。

平珩說，光是鏡頭就帶給舞者很多挑戰與啟發，「如何看鏡頭，如何面對螢幕，如何讓舞者站的位置可以讓觀眾有感，我們都在摸索中前進。」

平珩說，很感謝東京鷹舞團可以跟舞蹈空間舞團一起合作，舞者們也都願意嘗試，「為了搞笑，我們的舞者這些年開始接受許多戲劇訓練，甚至小丑訓練，把心打開，肢體也放得開。」

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，大環境已經不會回到疫情之前，「有勇氣接受挑戰，創新看待未來，才是現在表演團隊的功課，但是舞蹈空間舞團線上錄製演出，疫情之下可以做到跨國共製，創下一個新的里程碑，這是非常難能可貴的。」

影像版「月球水2.0」將於3月25日到3月27日在OPENTIX Live線上特映。（編輯：張雅淨）1110321