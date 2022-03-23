「陳澄波全集」出版完竣 還原藝術成就與生命際遇
（中央社記者王寶兒台北23日電）藝術家陳澄波今年逝世75週年，共18卷的「陳澄波全集」歷經12年，今年3月正式出版完竣。陳澄波的孫子陳立栢表示，「陳澄波全集」出版後，陳澄波研究才正要開始。
陳澄波出生於1895年，1926年以油畫作品「嘉義街外」成為台灣畫家入選帝國美術展覽會第一人，亮眼成績在日治時期鼓舞不少台灣畫家，且日後也有多幅作品入選帝展及台展特選。創作不輟外，還組織臺陽美術協會，每年舉辦美術展，全力推動美術普及。
1947年初，台灣爆發228事件，陳澄波代表嘉義市民前去和軍方協商調停，卻遭扣留羈押，3月25日被押往嘉義火車站前廣場當眾槍決，享年53歲。歷史陰影讓「陳澄波」3字長期再無人敢聞問，陳澄波的妻子張捷耗盡餘生守護著丈夫的作品，隨政治解嚴，陳澄波的名字才能逐漸回到世人視野中。
「陳澄波全集」奠基於張捷保留下來的陳澄波遺物外，由多名藝術、歷史學者共同鑽研12年，針對陳澄波的各類型作品、書信、照片、私人收藏等一一剖析，可說是最為完整的陳澄波紙上資料庫。
財團法人陳澄波文化基金會和藝術家出版社今天下午舉行「陳澄波全集」發表會，包含文化部長李永得、嘉義市長黃敏惠、前中研院院長翁啟惠、「陳澄波全集」總主編蕭瓊瑞及陳立栢等人齊聚一堂，見證歷史一刻。
李永得表示，「陳澄波全集」出版能讓台灣及全世界民眾共享，既是重要里程碑也是重要貢獻。陳澄波的生命故事和大時代脈動緊扣在一起，據他所知，影視界已有人以陳澄波為藍本，準備拍攝電視劇，「我也公開跟影視界說，誰能把陳澄波的故事拍成電影，文化部一定全力支持。」
陳立栢今天率領3名兄弟姊妹代表陳家，向多年一起籌備「陳澄波全集」的學者、編輯等幕後團隊一一致謝。陳立栢身兼陳澄波基金會董事長，他預告，基金會將持續推廣工作，包含動漫作品、戲劇作品將連番登場。
蕭瓊瑞表示，藝術家全集是所有台灣美術研究優先要考慮的工作，此次「陳澄波全集」是首度能完整看到一位藝術家的生命呈現，包含個人閱讀過的書、筆記、個人撰寫論述，甚至到最後228事件的發生過程，都有詳實記錄，「全集出版正是我們比較嚴肅、全面地對陳澄波展開研究和認識的開始。」（編輯：張雅淨）1110323
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