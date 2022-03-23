「陳澄波全集」出版完竣 還原藝術成就與生命際遇

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適逢畫家陳澄波逝世75週年，共18卷的「陳澄波全集」23日下午在台北發表，文化部長李永得（中）、陳澄波文化基金會董事長陳立栢（右4）、嘉義市長黃敏惠（右3）、前中研院長翁啟惠（右2）等人出席合影。中央社記者趙世勳攝 111年3月23日

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（中央社記者王寶兒台北23日電）藝術家陳澄波今年逝世75週年，共18卷的「陳澄波全集」歷經12年，今年3月正式出版完竣。陳澄波的孫子陳立栢表示，「陳澄波全集」出版後，陳澄波研究才正要開始。

陳澄波出生於1895年，1926年以油畫作品「嘉義街外」成為台灣畫家入選帝國美術展覽會第一人，亮眼成績在日治時期鼓舞不少台灣畫家，且日後也有多幅作品入選帝展及台展特選。創作不輟外，還組織臺陽美術協會，每年舉辦美術展，全力推動美術普及。

1947年初，台灣爆發228事件，陳澄波代表嘉義市民前去和軍方協商調停，卻遭扣留羈押，3月25日被押往嘉義火車站前廣場當眾槍決，享年53歲。歷史陰影讓「陳澄波」3字長期再無人敢聞問，陳澄波的妻子張捷耗盡餘生守護著丈夫的作品，隨政治解嚴，陳澄波的名字才能逐漸回到世人視野中。

「陳澄波全集」奠基於張捷保留下來的陳澄波遺物外，由多名藝術、歷史學者共同鑽研12年，針對陳澄波的各類型作品、書信、照片、私人收藏等一一剖析，可說是最為完整的陳澄波紙上資料庫。

財團法人陳澄波文化基金會和藝術家出版社今天下午舉行「陳澄波全集」發表會，包含文化部長李永得、嘉義市長黃敏惠、前中研院院長翁啟惠、「陳澄波全集」總主編蕭瓊瑞及陳立栢等人齊聚一堂，見證歷史一刻。

李永得表示，「陳澄波全集」出版能讓台灣及全世界民眾共享，既是重要里程碑也是重要貢獻。陳澄波的生命故事和大時代脈動緊扣在一起，據他所知，影視界已有人以陳澄波為藍本，準備拍攝電視劇，「我也公開跟影視界說，誰能把陳澄波的故事拍成電影，文化部一定全力支持。」

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陳立栢今天率領3名兄弟姊妹代表陳家，向多年一起籌備「陳澄波全集」的學者、編輯等幕後團隊一一致謝。陳立栢身兼陳澄波基金會董事長，他預告，基金會將持續推廣工作，包含動漫作品、戲劇作品將連番登場。

蕭瓊瑞表示，藝術家全集是所有台灣美術研究優先要考慮的工作，此次「陳澄波全集」是首度能完整看到一位藝術家的生命呈現，包含個人閱讀過的書、筆記、個人撰寫論述，甚至到最後228事件的發生過程，都有詳實記錄，「全集出版正是我們比較嚴肅、全面地對陳澄波展開研究和認識的開始。」（編輯：張雅淨）1110323

「陳澄波全集」出版完竣發表會23日下午在台北舉行，基金會董事長、陳澄波長孫陳立栢（圖）出席，感謝學界與文化部的支持相挺。中央社記者趙世勳攝 111年3月23日

藝術家出版社、陳澄波文化基金會23日下午在台北舉行共18卷的「陳澄波全集」發表會，活動現場有大批學界、藝術界及政界人士出席關注。中央社記者趙世勳攝 111年3月23日

畫家陳澄波逝世75週年，「陳澄波全集」出版完竣發表會23日下午在台北舉行，文化部長李永得（圖）出席表示，若有要將畫家陳澄波的故事製作成相關影集或電影，文化部一定會全力支持。中央社記者趙世勳攝 111年3月23日

2022年為台灣知名畫家陳澄波逝世75週年，陳澄波文化基金會23日在台北舉行「陳澄波全集」出版完竣發表會，曾承諾購買200套的嘉義市長黃敏惠（圖）也親自出席。中央社記者趙世勳攝 111年3月23日

畫家陳澄波逝世75週年，陳澄波文化基金會23日下午在台北舉辦「陳澄波全集」出版完竣發表會，現場並展出多幅陳澄波真跡畫作，與會者搶拍留念。中央社記者趙世勳攝 111年3月23日

陳澄波文化基金會23日在台北舉辦「陳澄波全集」出版完竣發表會，現場並與友達光電合作，以先進抗反光技術（Advanced Reflectionless Technology）螢幕面板擬真還原已故畫家陳澄波代表作「阿里山之春」。中央社記者趙世勳攝 111年3月23日

藝術家出版社出版「陳澄波全集」共18卷，23日下午在台北舉行發表會，會中邀請成大歷史系榮譽教授蕭瓊瑞（圖）擔任主講。中央社記者趙世勳攝 111年3月23日