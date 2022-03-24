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衛武營舞蹈旅行計畫 高雄公共場域成舞台

2022/3/24 18:19（3/24 19:21 更新）
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衛武營國家藝術文化中心「波麗露在高雄」舞蹈旅行計畫，將於4月23日起走訪高雄14個區域，15名獨立舞者與左營高中舞蹈班學生以巡演方式，將表演藝術帶出去。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者張祈傳真 111年3月24日
衛武營國家藝術文化中心「波麗露在高雄」舞蹈旅行計畫，將於4月23日起走訪高雄14個區域，15名獨立舞者與左營高中舞蹈班學生以巡演方式，將表演藝術帶出去。（衛武營國家藝術文化中心提供）中央社記者張祈傳真 111年3月24日
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（中央社記者曾以寧、張祈高雄24日電）衛武營國家藝術文化中心「波麗露在高雄」舞蹈旅行計畫，將於4月23日起走訪高雄14個區域，以自然光及公共場域為舞台，讓更多人有機會與現代舞不期而遇。

衛武營國家藝術文化中心今天舉行演出宣告記者會，藝術總監簡文彬致詞表示，「波麗露在高雄」由駐地藝術家周書毅編製，帶領15名獨立舞者與左營高中舞蹈班學生以巡演方式，將表演藝術帶出去，讓平時沒有接觸藝術的民眾，有機會因遇到演出成為觀眾，讓藝術開放與藝術平權變成日常。

簡文彬表示，「波麗露在高雄」有2段不同旋律不斷反覆，不斷重複前進不斷擾動，讓旋律與舞蹈深印在觀眾心中，音樂最後一句是下沉的，如同結束之後又回到日常軌道上。

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周書毅表示，把藝術帶出去，把觀眾帶進劇場，是他來到高雄的初衷，盼能透過「波麗露在高雄」舞蹈旅行讓大眾更認識舞蹈，進而喜歡舞蹈，也希望參與演出的學生們，能藉由舞蹈旅行，更認識他們生長的這塊土地。

「波麗露在高雄」演出時間自4月23日起至6月26日，走訪高雄14個區域，帶來共28場現代舞演出，以不搭台、不架燈因地制宜的方式，免費在城市的公共空間演出，詳細演出時間及場地可至衛武營官網查詢。（編輯：謝雅竹）1110324

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