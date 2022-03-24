典藏累積城市記憶 高美館謝藝術家捐贈作品

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高雄市立美術館24日下午舉辦「來自大地的祝福—關鍵典藏捐贈暨企業贊助表揚感恩會」，感謝2019到2020年間捐贈藝術作品的藝術家、家屬和收藏家，以及贊助支持高美館的民間企業。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月24日

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）高美館今天舉辦表揚感恩會，感謝2019到2020年間捐贈珍貴藝術作品的藝術家、家屬和收藏家，及贊助支持的企業，透過典藏積累城市記憶，讓高雄扎根在地、創造獨有文化能量。

高雄市立美術館今天下午舉辦「來自大地的祝福—關鍵典藏捐贈暨企業贊助表揚感恩會」儀式，感謝2019年到2020年間捐贈藝術作品的藝術家、家屬和收藏家，及給予高美館贊助支持的民間企業。

藝術家林惺嶽、劉耿一、洪根深、陳水財、葉竹盛、莊普、侯淑姿、周珠旺，與多名藝術家家屬，及民間企業代表都到場參與感恩會，參觀展品、聆聽藝術家或其家屬說明作品意涵，場面溫馨。

捐贈作品中，包含台灣藝壇大師林惺嶽被選為2019年於國際博物館協會（ICOM）京都大會的台灣主題館主意象巨幅作品「受大地祝福的山」，以懸掛山間的彩虹象徵台灣多元共融文化，展現來自大自然的祝願。他也在會中感性地說，「高雄因為美術而發光發熱」，期望美術在高雄能持續生根茁壯。

高雄市副市長史哲代表市府出席表示，高美館在傳統公立美術館資源中較少，感謝藝術家與家屬、收藏家支持，27人無私捐贈總價值高達7069萬元的作品共95件；他也感謝民間企業的力挺與貢獻，贊助金額近2000萬元，大力增幅高雄的文化資產藝文能量，讓高雄得以扎根在地、擁抱世界，創造這座城市獨有的共好文化能量。

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高美館長李玉玲說，「藝術典藏，是美術館的核心價值」，高美館在藝術家和家屬、藏家的肯定與鼓勵下，典藏關鍵藝術家在各階段各時期的經典代表作更加完整，盼能成為人們共有文化記憶、地方文化與國際接軌的所在。

一年一度的美術節將在3月25日到來，高美館除舉行感恩會，也持續展出2019年至2020年期間的35件受贈作品到27日，期望透過典藏積累城市文化記憶，蔓生與全球多元對話節點，拓延出「大南方」文化座標。（編輯：謝雅竹）1110324