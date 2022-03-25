迦樓羅雕刻工藝漸凋零 曼谷老店守護百年傳統

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（中央社記者呂欣憓曼谷25日專電）東南亞神話中具有強大且永生力量的迦樓羅，是泰國人信仰中的守護神。近年來曼谷能製作迦樓羅雕像的老店日漸凋零，碩果僅存幾家中的迦樓羅之家，正努力靠著手工藝守護老傳統。

曼谷熱季的傍晚，空氣中瀰漫著濕熱的氣味，天色漸暗，傍晚微弱的夕陽照射進迦樓羅之家（Baan Rak Crut），師傅帖拉伍（Teerawut Ruangcharak）走進工作室，扭開電燈，爬上將近2個成人高的架子，開始今晚漫長的雕刻工作。

因為客戶的要求，鐵拉伍雕刻的這座迦樓羅（Garuda）尺寸特別大，超過成人身高的2倍，而且前後立體呈現，與一般只有正面立體的迦樓羅不一樣，因此需要的工也更多。

帖拉伍全神貫注地用畫筆在迦樓羅的臉上雕刻出眉宇、眼睛、臉頰、耳朵的線條，再用更細的畫筆仔細一筆一筆修改，讓線條更加流暢。

迦樓羅通常以「半人半鳥」的形象出現，像人的臉上有著鳥喙，人類的雙手展開連結著一對翅膀，下半身有鱗片和鳥爪。迦樓羅在東南亞神話中具有重要的地位，最早的來源是印度神話，迦樓羅是神明的坐騎和守護者，被認為擁有強大且永生的力量。

曼谷街頭不少大公司行號特別是銀行外可以看到迦樓羅的雕像，掛在大樓外的迦樓羅雕像不是自己想掛就可以，必須向泰國王室申請獲得許可，因此雕像下還會有一排「王室授權准予使用」的泰文，由泰王拉瑪五世（Rama V）成立的暹羅商業銀行（Siam Commercial Bank）是第一間掛有迦樓羅雕像的銀行。

對泰國人來說，迦樓羅具有強大的法力，掛上迦樓羅雕像代表擁有迦樓羅的保護力量，公司行號或銀行建築物外掛上迦樓羅，代表他們是信用良好且對社會有所回饋的公司才能獲得王室許可。

早年曼谷有許多店家專門製作迦樓羅雕像，但因為費工費時，年輕人不願意投身這個產業，後繼無人，這個行業逐漸凋零，位在曼谷老城區的迦樓羅之家是現在曼谷僅存3家仍在製作迦樓羅雕像的工作室。

迦樓羅之家的本業是製作招牌和廣告看板的公司，現在由第二代納隆瓦（Narongwat Yamprasert）和阿皮查（Apichart Yamprasert）兄弟經營，兄弟兩人的父親在60年前接下製作迦樓羅的工作，自此傳承這個泰國傳統文化成了家族的使命。

阿皮查帶著中央社記者在工作室裡繞一圈，介紹每尊迦樓羅的故事，有的是送回來修補，有的是在製作中，通常一尊大的迦樓羅要3到4個月的工期，而像師傅帖拉伍正在趕工製作的迦樓羅，因為尺寸特別大且前後立體，工期就需要長達半年。

阿皮查說，製作迦樓羅相當費工，要經過塑型上漆等繁瑣的全手工程序，工時也長，耗時至少3個月完成一尊迦樓羅才能賺到錢，年輕人不太願意投入製作工作。目前工作室有4到5名師傅，多數也年紀偏大，像帖拉伍並不是專職雕刻迦樓羅的師傅，正職是在大學教藝術的老師，有空的時候會來幫忙他們進行雕刻工作。

阿皮查說，過去2年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情迦樓羅訂單大量減少，今年疫情趨緩，訂單才開始慢慢回流。

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對納隆瓦和阿皮查兄弟來說，製作廣告看板和招牌才是家族本業和賺錢的生意，客製化迦樓羅更像是一種歷史文化傳承的責任，「如果我們不做就沒人做了」。

阿皮查觀察，近幾年有越來越多泰國年輕人對這樣的傳統文化有興趣，這也是激發他們繼續保留製作迦樓羅技藝的動力。「我們想要讓這樣的傳統繼續存在，甚至繼續到下一個百年，讓更多民眾和更多國家知道泰國有這樣一個傳統文化，尊重並景仰這百年來保護眾人的力量。」（編輯：郭中翰）1110325

位在曼谷的迦樓羅之家是曼谷碩果僅存仍在製作迦樓羅雕像的幾家工作室之一，師傅全神貫注正在雕刻迦樓羅，力求線條流暢完美。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年3月25日

位在曼谷的迦樓羅之家是曼谷少數仍在製作迦樓羅雕像的工作室，圖為等待交貨或修補的迦樓羅。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年3月25日

位在曼谷的迦樓羅之家是曼谷少數仍在製作迦樓羅雕像的幾家工作室之一，由第二代阿皮查（Apichart Yamprasert）（圖）和哥哥一起經營。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年3月25日

位在曼谷的迦樓羅之家是曼谷少數仍在製作迦樓羅雕像的工作室，迦樓羅塑型上漆等都須手工製作，費工費時，師傅正在雕刻將近成人身高2倍的迦樓羅像。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年3月25日