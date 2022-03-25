台北時裝週校際展演揭序幕 大秀學子創意

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2022台北時裝週AW22開跑，今年與教育部合作推出2天共2場次的「校際展演」動態時裝發表會，25日起舉行，首日由樹德科技大學和輔仁大學作品率先登場。圖為樹德科大展演模特兒合影。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月25日

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（中央社記者王寶兒台北25日電）台北時裝週自去年AW21開始與教育部聯手合作，透過「校際展演」時裝發表會，讓有志服裝設計的學子大展長才。今年由輔仁大學及樹德科技大學率先為校際展演首日揭開序幕。

文化部常務次長李連權今天透過新聞稿指出，本季台北時裝週校際展演也引入業界名人的「導師機制」，邀請前夏姿品牌總監陳詩晴及國際時尚藝術文化協會理事長溫筱鴻參與大秀籌辦，並提供同學們活動建議。

李連權表示，希望藉由時尚產業導師的角色，協助、啟發及輔導學生新秀，教授其專業知能及工作經驗，讓這些新秀們瞭解時尚產業實際工作現況，並展現出更完美的作品。

2022台北時裝週AW22的校際展演時裝發表會，經專業委員評審後，共選出樹德科大、輔仁大學、實踐大學及嶺東科技大學等4所大專院校，今天和明天相繼於松山文創園區登場展出共198套服裝設計院校學生的作品。

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今天由樹德科大及輔仁大學的學生為校際展演時裝發表會打頭陣。樹德科大流行設計系以「LUMINANCE 迹．光」為題，共展出48套作品，並由流行設計系及電子競技與電腦娛樂科學系攜手創作，將互動科技結合實體走秀，呈現出跨域整合的應用成果，使服裝動態展演更具互動與新穎。

輔仁大學本次展演主題「AT ONCE．當下」，靈感來自世界於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的局勢變化，以「動盪年代」為敘事軸線起頭，透過視覺藝術與服飾的結合，展現疫情的變動與時代的動盪。（編輯：陳政偉）1110325