台北時裝週校際展演 實踐大學、嶺東科大較勁

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2022台北時裝週AW22「校際展演」動態時裝發表會26日進入第2天，由實踐大學、嶺東科技大學上陣較勁，展演團隊和與會來賓一同合影留念。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月26日

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（中央社記者王寶兒台北26日電）2022台北時裝週AW22校際展演時裝發表會今天邁入第2天，由實踐大學及嶺東科技大學上陣較勁，學生們大展身手，以服裝傳達對自拍文化、未來、濾鏡風潮等議題的關注。

文化部常務次長李連權今天透過新聞稿指出，全亞洲首創的台北時裝週校園走秀，初衷是希望透過校園走秀、全球人才徵選，系列活動如Young Talent新鮮秀、New Breed新銳品牌秀，都是保障新秀設計師在時裝週能夠持續曝光展出。

李連權期許，未來的校園設計人才能具備「職人精神」，在工藝上追求更精湛和極致；另外，他也期許學子能深入了解台灣文化，平時參觀美術及博物館，將台灣文化帶入設計，使設計「越在地越國際」。

由文化部主辦的台北時裝週自去年開始與教育部聯手推出校際展演時裝發表會，2022台北時裝週AW22昨天由樹德科技大學及輔仁大學為校際展演時裝發表會打頭陣，今天由實踐大學及嶺東科大上場。

實踐大學本次展演由台北校區的服裝設計學系、高雄校區的時尚設計學系及服飾設計與經營學系共同發表，以「智能無界未來UNBOUNDED FUTURES」為展演理念，共選出50套服裝作品，透過服裝探索未來的無限可能。

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隨社群媒體盛行、自拍的技術演進，修飾視覺的「濾鏡」儼然成為社群世代的語言。嶺東科技大學時尚學院此次以Filter Creator為展演主題，正是透過特效濾鏡創意概念詮釋各個作品，進而詮釋人們面對後疫情時代的時尚新視角。

文化部表示，在本次的展演活動中，學生設計師們企圖展現將高級縫製技術融入於美學工藝，包括解構布料後重新構成纖維形態的表現工藝、結合美學藝術的機能服設計，以及數位印花創造出布料的新肌理等，在在顯示出學生追求縫製技術融合美學工藝的創意極限。（編輯：張雅淨）1110326