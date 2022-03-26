高齡迎創作高峰 大師林惺嶽：每天都跟上帝打商量

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高雄市立美術館24日在台灣知名畫家林惺嶽（左2）捐贈的巨幅畫作「受大地祝福的山」前，舉辦「來自大地的祝福—關鍵典藏捐贈暨企業贊助表揚感恩會」，林惺嶽儘管行動不便，仍親自南下出席。左為高雄市副市長史哲。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月26日

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）畫家林惺嶽捐大幅畫作「受大地祝福的山」給高美館。高齡83歲、罹患帕金森氏症的他出席活動哽咽，自己正處創作高峰，每天都跟上帝打商量，希望多給自己一點時間繼續創作。

高雄市立美術館24日舉辦「來自大地的祝福—關鍵典藏捐贈暨企業贊助表揚感恩會」，感謝2019至2020年捐贈珍貴藝術作品的藝術家、藝術家家屬及蒐藏家等27位捐贈95件作品。在現場由藝壇大師林惺嶽捐贈寬約6.5公尺、高逾3.3公尺的一千號巨幅畫作「受大地祝福的山」前，高美館也感謝各界協助典藏城市記憶。

林惺嶽鍾情探索台灣山水意境，擅於描繪台灣山川的雄偉與生命力，多幅作品獲各地美術館典藏，包括「國鳥駕到」、「天佑花蓮」就陳設在總統府虹廳。這幅「受大地祝福的山」是高美館近10年來尺幅最大的捐贈畫作，也被選為2019年國際博物館協會（ICOM）京都大會的台灣主題館主意象，以懸掛山間的彩虹象徵台灣多元共融的文化，展現來自大自然的祝願。

林惺嶽曾說：「戰場是將軍最好的歸宿；畫家最後的歸宿也應該是在畫作前」。罹患帕金森氏症、83歲的林惺嶽儘管行動不便，這次仍專程南下高美館，他引用聖經上說「你們是世上的鹽、世上的光」，自己現在處於創作的高峰成熟期，每天都在跟上帝打商量，希望多給自己一點時間繼續創作，因為自己還想要繼續挑戰新系列創作。語帶哽咽的一席話，令在場者為之動容。

高美館長李玉玲接受中央社記者採訪表示，「受大地祝福的山」是2018年大師在高美館舉辦個人展覽「林惺嶽：大自然奇幻的光影」時創作。當時展出的另幅新作高3公尺、長達18公尺的「一條清水溪的故事」，則是林惺嶽在策展時看了高美館201展廳空間，進而決定創作畫作的寬幅。

林惺嶽到高美館辦個展時，已經在北美館、國美館辦過多場展覽。他有感於南北長期資源分配不均，希望挹注高雄更多文化資源，加上與摯友余光中的情誼，因此希望到高雄辦展。恰好遇上剛從紐約留學返台接任館長的李玉玲，加以當時高美館第一階段空間改造完成，對話中談及展品與空間的關係，以及希望在高雄布展能「有不一樣的感覺」，才有這2件大作的誕生。

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除了受贈作品「受大地祝福的山」，高美館也典藏了林惺嶽2009年創作的「寧靜的山谷」和1970年代重要超現實主義作品「冬祭的舞台」。李玉玲提及，洽談「冬祭的舞台」典藏時，大師因手邊同時期的作品已經非常少，是既驚喜又捨不得，嘴上頻說「妳怎麼選這張，不要啦」，卻又露出高興的可愛表情，最終惜遇知音，決定割愛高美館。

李玉玲說，透過感恩會，希望帶給企業家、家屬多重感動，選在大師的作品前，除了希望「受大地祝福的山」能成為高雄城市重要意象，更希望林惺嶽能覺得「把重要的孩子交給高美館是對的」。（編輯：孫承武）1110326

畫家林惺嶽捐贈巨幅畫作「受大地祝福的山」給高雄市立美術館，豐富館藏，高美館同時也典藏林惺嶽在2009年間創作的「寧靜的山谷」等作品。中央社記者曾以寧攝 111年3月26日