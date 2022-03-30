許博允創作60週年樂展 吳興國4/19台中演出「寒食」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中30日電）新象藝術創辦人許博允創作60週年樂展，將於4月19日在台中國家歌劇院登場，許博允與演出「寒食」的吳興國今天在記者會中說，將呈現音樂與舞蹈的對話，表達對故友思念。

在藝文界擁有一席之地的許博允，這次由力晶文化基金會、財團法人林熊徵學田基金會、財團法人台灣省私立台北仁濟院的支持下，將於4月19日於台中國家歌劇院舉辦「力晶2022藝文饗宴－許博允創作生涯六十週年」樂展，集結音樂、舞蹈、戲劇界翹楚，呈現許博允的多元跨界音樂創作。

許博允的創作可溯自1962年開始，國內許多表演團體都曾採用許博允的音樂作品，例如舞台劇「遊園驚夢」，雲門舞集創辦人林懷民也曾採用許博允的作品創作「寒食」等舞碼。

許博允今天在吳興國的陪同下，於台中國家歌劇院舉辦演出前記者會，他表示，能活著舉辦60週年樂展的，他應該是第1人，因為他創作起步早，看到如今俄烏戰，想想能在戰爭下過60週年很不容易，因此他對這次的演出感到特別高興。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這次樂展的其中一個作品「寒食」，將由吳興國演出，許博允指出，寒食是以高難度的聲腔及意境悠遠的管弦樂配器，一展古代人文風骨與高風亮節，當年是由已故男中音張清郎演唱，這次仍採張清郎的演唱錄音版本，由吳興國以「音樂與舞蹈的對話」演出呈現，也表達他對故友的思念。

吳興國指出，當年他出來創團曾向許博允請益，感恩許博允對他的鼓勵，他這次呈現的「寒食」跟當年林懷民演出的不一樣，因為他對人生有自己的看法，而且舞蹈不用語言，將更誠實、更直接呈現，他是抱著感恩的心來參加，希望能找回人們最底層的愛及中肯、含蓄。（編輯：陳仁華）1110330