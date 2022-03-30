感受六堆音樂與文字之美 笠山之歌搶先曝光

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）延續六堆300年客家精神及推廣客家文學，向鍾理和、鍾鐵民父子致敬的大型跨域原創作品「文學音樂劇場－笠山之歌」，將於4月13、14日衛武營國家藝術文化中心戲劇院登場。

長期致力客家藝術與文化精神傳承的高雄市政府客家事務委員會，這次攜手榮獲國際肯定的在地傑出團隊新古典室內樂團，一同打造向鍾理和、鍾鐵民父子致敬的大型劇場，今天在衛武營國家藝術文化中心舉行開演記者會，客委會副主委鍾孔炤、高雄市客委會主委楊瑞霞等人出席為演出揭開序幕。

記者會由「笠山之歌」演出人員搶先演繹精彩片段，展現出音樂、舞蹈與文字共融之美，全劇內容描述鍾理和、鍾台妹當年因為同姓婚姻不容於家族，為了反抗封建意識出走中國東北飽受折磨，守護堅貞愛情的動人故事；未來正式演出時，也將透過光影投影與舞台上的人、事、物描繪出當時農村生活的景象。

鍾孔炤表示，透過六堆300年系列活動，讓文化色彩豐富的客家，以多元形式、視角呈現，打破以往大家對客家刻版印象；透過這次文學音樂劇場跨界融合演出，喚起對六堆共同記憶，同時認識客家現代美學。

楊瑞霞表示，配合六堆300年慶典活動，高雄市舉辦「向鍾理和、鍾鐵民父子致敬」系列活動，「笠山之歌」以鍾理和父子文選為創作發想，透過當代音樂與文字想像的空間概念，對各種生命的樣貌進行對話，讓鍾理和、鍾鐵民充滿生命哲學的文選能展現於劇場，也能從中一窺細膩描繪人生百態、歷史尋根與原鄉生活的風貌，這齣籌備長達1年的作品絕對值得期待。

高市客委會新聞稿表示，這次作品由雙項入圍有劇場界奧斯卡獎之稱的「WSD 2022世界劇場設計展」以及榮獲「國藝會Taiwan Top傑出演藝團隊」殊榮的新古典室內樂團製作，由藝術總監陳欣宜創作發想，故事工廠藝術總監黃致凱擔任戲劇顧問，兩廳院長期駐館藝術家樊宗錡為導演，音樂委託金曲獎作曲家劉聖賢，編劇委由王瓊玲老師，舞台設計則力邀榮獲國家卓越建設首獎的建築師趙建銘操刀，打造黃金陣容。

演出人員除了由新古典室內樂團擔任全場音樂演奏，邀集留美聲樂博士黎蓉櫻、陳慧如、留美男中音張淳菡、留奧男高音林義偉，以及傑出新生代舞者演員、合唱歌手共同演出。

「文學音樂劇場－笠山之歌」將於4月13、14日晚上7時30分在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。購票可洽OPENTIX售票系統，或洽新古典室內樂團粉絲專頁獨享購票優惠。（編輯：孫承武）1110330