衛武營首辦國際音樂節 以樂音與世界對話

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高雄衛武營國際音樂節將於4月8日至17日舉行，策畫團隊與部分參與音樂家31日北上宣傳，讓觀眾不只認識現今作曲家的創作，同時也可聆聽過往的「當代」作品，小提琴家魏靖儀現場演奏一曲。中央社記者趙世勳攝 111年3月31日

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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）與世界現代音樂接軌，衛武營國家藝術文化中心推出2022衛武營國際音樂節，邀請知名當代作曲家陳銀淑擔綱藝術總監，展現18到21世紀突破時代音樂創作。

衛武營藝術總監簡文彬表示，台灣從過去作曲前輩許常惠、馬水龍以及更早之前，都持續為當代音樂努力，「我們現在就在那條線上，更應該繼續支持與國際接軌，持續往前行。」

簡文彬表示，當今的音樂面貌並非橫空出世，而是經由過去幾百年的累積演變至今，「如同沒有巴赫，就不會有海頓、貝多芬的出現，希望透過衛武營國際音樂節，讓觀眾不只認識現今作曲家的創作，同時也可聆聽過往的『當代』作品，以音樂與世界對話。」

陳銀淑表示，衛武營國際音樂節是一個植根於台灣，具有國際化且多元創新的音樂節，希望讓這個音樂節成為台灣音樂家和新藝術創作的平台。

今年節目包括個人獨奏、交響音樂會、電影與即時影像，開幕音樂會「跨越兩世紀的音樂」由簡文彬指揮，率領NSO國家交響樂團，演出曲目從200多年前海頓的傳世經典「創世紀」，到2週前交稿熱騰騰的台灣青年作曲家林佳瑩「糖話故事」世界首演，展現衛武營國際音樂節面向當代的精神。

波蘭知名導演聶辛斯基（Zbigniew Rybczynski）代表作「管弦樂團」，每個段落都讓影像與音樂互為對位，創造出飽滿、動人的意象。「極致．純粹－魏靖儀與王佩瑤」合作貝多芬和布拉姆斯的小提琴奏鳴曲，也將以魏本的「四首小品」，挖掘小提琴的各種新鮮音響和反動活力。

衛武營當代樂團則將演出「憤怒狗」與「時空之旅」2場音樂會，由楊書涵指揮，分別演出陳銀淑從36首徵件中選出5名台灣青年作曲家張婉俞、趙立瑋、熊仁岳、徐敬彤、陳以軒的作品，也將帶來巴西作曲家保羅．布里托（Paulo Brito）為此次音樂節所作的「鳥占」、伯恩．理查．多伊奇（Bernd Richard Deutsch）的「憤怒狗」、「未來博士」台灣首演。

其他則有「音樂揭秘：展覽會之What？」由衛武營和高雄春天藝術節合作，指揮楊智欽帶領高雄市交響樂團，搭配鋼琴家廖培鈞等，一起詮釋拉威爾改編穆索斯基「展覽會之畫」的管弦樂版本。

閉幕音樂會「天方夜譚－神話交響詩」則由廖國敏指揮高市交演出，小提琴家魏靖儀第一次以客席樂團首席身分加入演出，為音樂節畫下句點。

衛武營國際音樂節將於4月8日至17日舉行，地點在衛武營音樂廳與表演廳。（編輯：張雅淨）1110331

2022衛武營國際音樂節將於4月8日至17日舉行，匯集許多頂尖的音樂家與交響樂團，為觀眾帶來不同時代各類型音樂的體驗。圖為奧地利作曲家伯恩．理查．多伊奇（Bernd Richard Deutsch）將抵台展開亞洲首演，並透過預錄影片致詞。中央社記者趙世勳攝 111年3月31日