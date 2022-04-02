國表藝新舊董事會交接 高志尚期待開拓國際網絡

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）國家表演藝術中心今天舉行新舊董事會交接典禮，由義美董事長高志尚接任第3屆董事長，文化部長李永得擔任監交。高志尚在交接典禮上表示，未來將會致力國表藝與國際網絡的連結，讓台灣的表演藝術起飛。

依據國家表演藝術中心設置條例，董監事任期4年，第3屆董監事任期將自2022年4月2日起至2026年4月1日止。

高志尚表示，國表藝已經進入下一個10年，台灣的地位現在十分特別，由於防疫表現出色與晶片在全世界占有舉足輕重地位，「但台灣不能只有晶片跟經濟，也要有文化。」高志尚表示，已經有荷蘭、澳洲等駐外代表與美國與他聯繫，希望能夠加深彼此文化關係。

高志尚表示，第3屆董事會承接的是國表藝中心邁向第一個10年的重大託付，「很感謝有過去兩次、8年擔任兩廳院以及國表藝中心董事的經驗，當時不但法律不完備，預算也不如現在，困難比現在多得多。」

高志尚表示，雖然這是新一屆董事會，但是是在一個很好的基礎下傳承與延續，希望台灣藝術人才能夠得到更多的支持，也讓國際上更多國家和藝術家看到台灣的精彩，透過藝術文化讓國際對台灣有更多的了解。

李永得致詞時表示，其實企業界就是他一開始徵詢的對象，「因為國表藝就是專業治理，董事會就是支持，我相信有專業，也結合企業、政府的資源，大家一起活絡表演藝術產業。」

李永得表示，一開始高志尚並沒有答應，他轉而尋找藝文界人士，但報到行政院又有各界意見，最後他又三顧茅廬，回頭拜託高志尚答應，也促成企業界擔任國表藝董事長的首例。

卸任第2屆董事長一職的朱宗慶也感性地表示，謝謝三館一團所有團隊在自己職位上的付出，他在擔任董事長期間，全力堅守「以表演藝術為核心，實踐專業治理」的精神，「這是國表藝最特別、最值得珍惜與呵護的價值。」

朱宗慶說，感謝董事會大家凝聚力很強，「很多事情只要有方向，大家都可以在最短時間凝聚共識，這可能連商業界都很難做到。」朱宗慶說，現在文化部、國表藝董事會和三館一團之間已經形成「黃金鐵三角」，未來在高志尚董事長的帶領下一棒接一棒，為表演藝術環境盡一份力。

朱宗慶也很感謝朱宗慶打擊樂團團隊這麼多年的退讓，「因為我是國表藝董事長，無論有沒有利益衝突，打擊樂團隊總是迴避，也要跟團隊說辛苦了。」

至於外界最關心的三館藝術總監人選，高志尚表示，清明連假過後他會先徵詢現任北中南三館藝術總監，包括劉怡汝，邱瑗以及簡文彬，約時間面談了解，確定之後董事會通過，再向外界宣布。（編輯：屈享平）1110402

文化部長李永得（圖）2日在國家戲劇院出席國家表演藝術中心第3屆董事長交接典禮致詞表示，感謝卸任董事長朱宗慶及董監事的付出，相信未來在新任董事長高志尚帶領下，會為台灣表演藝術發展創造更多的機會與可能性。中央社記者張皓安攝 111年4月2日