迎兒童工藝月 工藝中心5日邀紙風車劇團演雞城故事

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（中央社記者王寶兒台北3日電）明天是兒童節，工藝中心為此以「兒童工藝月」為主題企劃4月系列手作活動，邀大小朋友挖掘「工藝魂」，連假最後一天也將由紙風車劇團帶來結合工藝元素的戲碼「雞城故事」。

國立台灣工藝研究發展中心透過新聞稿表示，工藝融合教育，可以呼應跨域學習的全球趨勢，銜接多元層面學習發展的STEAM教育實踐。STEAM涵蓋科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）以及數學（Math）等綜合領域，以實作探究與設計創新為核心價值，強調與現實世界的聯繫，從生活出發，並且應用於生活。

「兒童工藝月」由連假期間系列活動打頭陣，工藝中心在台灣綠工藝假日廣場推出工藝展覽、工藝市集、親子共讀及故事屋活動，另外也包含彩繪石藝展演、自然素材手作童玩與其他手作工藝等，引領孩子走進工藝世界。

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其中，工藝中心5日則安排紙風車劇團帶來結合工藝元素的戲碼「雞城故事」，邀請在地社區、家庭、關懷兒童福利的相關單位與小朋友們，感受工藝跨域結合展演模式的新體驗。

工藝中心指出，因近日國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化影響，相關活動將視中央流行疫情指揮中心最新防疫指引調整。紙風車劇團「雞城故事」 將在5日下午4時於工藝中心生活工藝館前陽光草坪開放觀眾免費入場欣賞。（編輯：陳仁華）1110403