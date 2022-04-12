台北時裝週校際展演 服裝設計潛力新秀出列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

文化部與教育部共同辦理「台北時裝週－校際展演」活動，12日在行政院新莊聯合辦公大樓舉行「潛力設計新秀發表會」，文化部常務次長李連權（中）與新生代設計師蔡又軒（左起）、陳韋杉、于淇安、林玥妤（右起）、張喬盈、饒文濤出席並合影。中央社記者邱祖胤攝 111年4月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北12日電）由文化部與教育部共同辦理「台北時裝週－校際展演」活動，今天在行政院新莊聯合辦公大樓舉行「潛力設計新秀發表會」，介紹6名表現優異的新生代設計師，並由文化部常務次長李連權頒獎。

活動共有來自樹德科大、輔仁大學、實踐大學及嶺東科大等4所大專院校的101名學生參加，最後選出實踐大學蔡又軒、輔仁大學陳韋杉、于淇安、林玥妤等4名「潛力設計新秀」，「人氣潛力設計新秀」則為實踐大學的饒文濤、張喬盈。

李連權致詞時表示，台灣已正式邁入高所得國家，過去台灣代工經濟所產生的產值有目共睹，在下一階段應樹立屬於自己的品牌，文化部扮演的角色就是協助文化產業建立品牌及風格。

李連權表示，台灣這幾年的發展逐漸被國際看到，他期待年輕設計師們將來能夠成為台灣時代美學的創造者，但過程中應對台灣文化進行更深刻的認識，其次要在技術發展方面，不論傳統或當代領域，一定要愈來愈熟悉，最後彼此更要互相提攜，形成力量。

記者會現場由各得獎者介紹自己的作品，獲選「潛力設計新秀」的實踐大學時尚設計學系蔡又軒，作品Command loop靈感來自於蘋果電腦上的Command鍵，以其如花一般的符號作為軍裝大衣的前襟形式，象徵泯滅人性的軍隊或濫用權力的宗教領袖。

同樣獲選「潛力設計新秀」的輔仁大學織品服裝學系陳韋杉，作品「花開富貴」是一席粉紅色系的窄裙洋裝，她表示，自己的靈感來自中式傳統珠簾及牡丹，象徵從少女轉變成獨立自主、反傳統現代女性的過程。

另一名獲選「潛力設計新秀」的輔仁大學織品服裝學系于淇安，作品「非對」為一款黑白相間的兩件式套裝，利用不同質地的羊毛氈拼接，凸顯最密及最疏之間的漸層質感。于淇安說，這件作品的靈感來自於自己平常做決定時，似乎只有非此即彼的選擇，卻忽略了中間過程的重要性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

輔仁大學織品服裝學系林玥妤也獲選「潛力設計新秀」，作品「磁線 The Magnetism」使用針織設計來描繪肉眼無法看見的磁力。林玥妤表示，她所使用的織線，是自己再加工的定形紗，以這樣的材質塑造想像的、不可見的磁力線條與動態。

獲選「人氣潛力設計新秀」的實踐大學饒文濤、張喬盈，作品「天嫉紅顏」結合復古、未來及科技元素，並以紅色系及融合東西方戰甲的形式，展現過去、現代及未來相互交錯的張力。（編輯：張雅淨）1110412