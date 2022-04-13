金門縣定古蹟董允耀洋樓動土修復 盼再現古崗風華

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金門縣定古蹟董允耀洋樓修復工程13日動土，現場邀請參與施作的傳統匠師出席，由縣長楊鎮浯（前左4）一一頒發感謝狀，肯定他們的貢獻。中央社記者黃慧敏攝 111年4月13日

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（中央社記者黃慧敏金門縣13日電）金門僑匯建築極盛期的洋樓建築代表－縣定古蹟董允耀洋樓，修復工程今天動土；縣長楊鎮浯和建築師黃毅誠以傳統方式開工，典禮中並邀請參與修復匠師接受表揚。

文化局新聞稿指出，董允耀洋樓為金城鎮古崗一帶最壯觀的洋樓，除了洋樓主棟外，包含迴向等多個附屬建築，是印尼華僑董允耀民國22年寄款回鄉興建。洋樓結合南洋風格，彰顯極高水準的營建技術，可說是地區建築史的代表作，尤其規模宏大，整體保存具有相當再利用價值。

董允耀洋樓修復由文化部文化資產局與金門縣政府共投入新台幣4500萬元預算修復，今天除了一般的動土儀式，縣長楊鎮浯和建築師黃毅誠還以傳統匠師開工方式，象徵修復正式展開。

楊鎮浯致詞表示，盼透過這項修復工程重新復甦古崗風華。特別的是，文化局配合部文化資產局政策，邀請參與施作的傳統匠師出席動土典禮，由楊鎮浯一一頒發感謝狀，肯定他們的貢獻。

文化局也與縣文化園區管理所合作，在迴向內規劃教育區、落番文化展，透過文化巡禮，讓參與民眾深入了解洋樓及周遭文化資產。文化局長許績鑫說，未來也會在修復過程中，辦理教育訓練，讓民眾更深入了解洋樓工藝。

文化局資料指出，民國38年，洋樓為退守金門的國軍徵用，59年陸軍海龍部隊進駐，因此洋樓正立面上及2樓內簷裝修現仍存有海龍字樣的油漆痕跡。

董家後人於109年將這棟洋樓捐贈給縣府，楊鎮浯今天還與泗水的董允耀孫子董倫慶視訊，感謝董家後人的無私奉獻。

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金門縣議員，同時也是古崗董氏宗親的董森堡勾勒了洋樓的遠景說，未來洋樓可作文物展示或委外經營，賦予洋樓新生命。他還指出洋樓屋頂明間有山頭中央飾有董允耀印尼名的英文拼音Tang OenYauw匾額，並介紹了洋樓堅強的防禦設施。

文化局說，昔日董允耀洋樓的屋主在客人來訪時，會煮咖啡宴客，文化局今天邀請金門印尼華僑蔡其發在現場以來自印尼的原豆沖煮咖啡，重現當年場景。（編輯：黃世雅）1110413

金門僑匯建築極盛期的洋樓建築代表、縣定古蹟「董允耀洋樓」修復工程13日動土，由於洋樓曾為國軍占用，在1樓大門左右兩側牆面還裝飾有海龍字樣與圖樣。中央社記者黃慧敏攝 111年4月13日