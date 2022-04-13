許博允創作「曼儂意念」 愛妻姓名3個音嵌曲中

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「許博允創作生涯六十週年」樂展最終場將演出，長笛演奏家胡志瑋（左起）、音樂會製作人樊曼儂、聲樂家任蓉、作曲家許博允、大提琴演奏家陳建安、鋼琴家葉綠娜與聲樂家劉夢潔13日出席記者會，各世代音樂家齊聚一堂。中央社記者趙靜瑜攝 111年4月13日

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）為記錄創作生涯60週年，新象藝術創辦人、作曲家許博允將在台中舉行樂展最終場，其中許博允創作的「曼儂意念」將妻子樊曼儂名字3個音嵌入曲中，也被視為動人的音樂密碼。

「許博允創作生涯60週年」樂展最終場將在台中國家歌劇院大劇院演出，其中將演出的「曼儂意念」由鋼琴家葉綠娜、大提琴家陳建安與長笛家胡志瑋共同演出。

陳建安今天在記者會上表示，好的音樂每次演奏，每次都會發現新的東西，「這次我發現這首樂曲有3個撥音，是『樊曼儂』的名字，最近我就特別練這3個撥音，可以請大家期待。」長笛家胡志瑋說，看到許博允看排時滿足的神情，覺得很感動，很謝謝過去的栽培。

胡志瑋是樊曼儂的學生，表現出色，曾獲義大利羅倫佐國際長笛大賽銀牌獎、日本琵琶湖國際長笛大賽第3名以及台灣長笛協奏曲大賽總冠軍、觀眾票選獎和國人作品演奏3項大獎。目前任教於輔大音樂系。

許博允表示，60年也不過一眨眼的時光，最近非常想念音樂界共同一起合作的夥伴，特別懷念琵琶演奏家王正平與聲樂家張清郎，他們都已經先走一步，內心無比感傷。這次看到這麼多年輕新秀與成熟音樂家同台演出他的作品，內心也有許多喜悅與感動。

這次音樂會也將安排許博允1962年創作的第一首作品「怨歌行」與「夜坐吟」，這2首作品當時都由旅義聲樂家任蓉擔任獨唱。相隔60年再度演出，因緣際會邀請了任蓉過去在師大音樂系任教時的學生劉夢潔擔任獨唱，鋼琴由葉綠娜擔任。

葉綠娜說，過去很多機會演奏許博允的作品，但這次的音樂感覺非常東方，充滿詩意，「像『怨歌行』是西漢女文學家班倢伃的古詞，作曲上則是用許博允的意念出發，非常特別。」

其他曲目還包括「琵琶隨筆」、「心」小提琴與鋼琴二重奏、「寒食」、「點線面體」與「境」。音樂會將於4月19日舉行，地點在台中國家歌劇院大劇院。（編輯：張芷瑄）1110413