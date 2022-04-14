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唐美雲送別唐冰森 盼為母親成立基金會傳承歌仔戲

2022/4/14 14:14（4/14 14:36 更新）
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國寶級歌仔戲小生唐冰森3日過世，享耆壽93歲，14日在新北市南山放生寺舉行告別式，女兒唐美雲（前）盼傳承母親珍惜歌仔戲精神。（民視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月14日
國寶級歌仔戲小生唐冰森3日過世，享耆壽93歲，14日在新北市南山放生寺舉行告別式，女兒唐美雲（前）盼傳承母親珍惜歌仔戲精神。（民視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月14日
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（中央社記者葉冠吟台北14日電）國寶級歌仔戲小生唐冰森3日過世，享耆壽93歲，今天在新北市南山放生寺舉行公奠，女兒唐美雲盼傳承母親珍惜歌仔戲精神，也計畫為她成立基金會，傳承對歌仔戲的使命。

唐美雲透露，母親昨天已在家祭時完成火化，不過前陣子擔憂母親住院，加上拍戲、劇團工作三頭燒，母親過世後又極度悲傷，一度食不下嚥也睡不好，整個人消瘦一大圈，量體重後才發現自己瘦了7公斤。

唐美雲說，昨晚半夢半醒間，感覺到媽媽替她蓋被子，她不想張開眼睛，深怕媽媽就這樣不見。不過旁人也提醒唐美雲要多照顧身體，不能再想到媽媽就落淚，也練習轉念以祝福心情看待。唐美雲說，今天有跟媽媽講，請她放心，會繼續傳承媽媽對歌仔戲的使命。

唐美雲表示，自己除了投身戲曲，也跨界到電視、舞台劇，媽媽一直告訴她，不管在哪一個領域有工作成就，都要適時回饋歌仔戲，「因為歌仔戲一口一口孕育我們長大。」

唐美雲坦言，目前單憑劇團力量較微薄，認真考慮要以媽媽的名字成立基金會，延續唐冰森對戲曲的使命、熱情、熱愛，「以前她總覺得有遺憾，過去從歌仔戲內台到外台的環境沒有那麼好，現在到我身上，我覺得我應該能為母親做更多。」唐美雲表示，會繼續努力，把母親的心念發揚光大。

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唐美雲在演藝圈與藝文界人緣好，也相當照顧晚輩。許多好友都前來祝福唐美雲的母親，也替唐美雲打氣，包含紙風車劇團創辦人李永豐、導演吳念真、吳定謙父子，以及蔡振南、羅北安、鍾欣凌、林美秀、陳竹昇、白家綺、吳東諺、王瞳、艾成、蘇晏霈、傅子純、王燦、紅毛、李興文、方馨等人都到場致意。

另外，歌仔戲國寶廖瓊枝以及資深歌仔戲演員王金櫻與小咪（陳鳳桂）也都來送唐冰森最後一程。（編輯：張雅淨）1110414

國寶級歌仔戲小生唐冰森逝世，14日在新北市南山放生寺舉行告別式，女兒唐美雲（圖）表示，認真考慮要以媽媽的名字成立基金會，延續唐冰森對戲曲的使命、熱情、熱愛。（民視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月14日
國寶級歌仔戲小生唐冰森逝世，14日在新北市南山放生寺舉行告別式，女兒唐美雲（圖）表示，認真考慮要以媽媽的名字成立基金會，延續唐冰森對戲曲的使命、熱情、熱愛。（民視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月14日
國寶級歌仔戲小生唐冰森3日過世，享耆壽93歲，14日在新北市南山放生寺舉行告別式，歌仔戲國寶廖瓊枝（右）在紙風車劇團創辦人李永豐（左）陪伴下前來致意。（民視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月14日
國寶級歌仔戲小生唐冰森3日過世，享耆壽93歲，14日在新北市南山放生寺舉行告別式，歌仔戲國寶廖瓊枝（右）在紙風車劇團創辦人李永豐（左）陪伴下前來致意。（民視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月14日
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