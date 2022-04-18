基督教聖樂聖母峰級巨作 巴赫B小調彌撒重現舞台

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台北愛樂室內合唱團邁入50週年，與國立台灣交響樂團合作演出巴赫「B小調彌撒」，18日在國家戲劇院舉行記者會，女高音林慈音（右）、女低音翁若珮（左）現場演唱經典曲目宣傳。中央社記者裴禛攝 111年4月18日

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（中央社記者趙靜瑜、實習記者林承鴻台北18日電）作曲家巴赫的B小調彌撒是基督教聖樂中屬於「聖母峰」級重要樂作，演唱難度高，並非所有音樂家可以駕馭；睽違14年，台北愛樂合唱團今年將與國立台灣交響樂團聯手，重現這首經典樂作。

今年是台北愛樂合唱團成團50周年，合唱團音樂總監古育仲今天在記者會上表示，在規劃50周年的系列音樂會時，大家就想到這部作品。古育仲說，這部作品可以說是巴赫一輩子的音樂精華，「14年前我們首演，這次我們一定可以表現得更好」。

巴赫B小調彌撒被視為巴赫集巴洛克風格之大成的作品，全曲展現人聲多元面貌，透過合唱團多部混聲組合，展現層層堆疊的音樂海浪；包含女高音、女低音、男高音與男低音的多首詠嘆調獨唱之外，也互相配對演出多首重唱曲，再加上樂團弦樂、管樂與人聲編制互相交融，展現巴赫書寫獨唱、合唱與管弦樂的深厚功力。

這首樂曲已經排練多時，古育仲表示，「常常看見團員臉書（Facebook）表示，排練之後身心靈受到極大摧殘，但又感到滿足」，希望大家放寬心走進音樂廳，聆聽這首「重中之重」的經典。

台北愛樂文教基金會執行長丁達明表示，這首樂曲其中一個樂章從耶穌誕生、受難，一直到死亡與重生復活，充滿戲劇性的過程都在巴赫的音樂之中展現，「全曲2個小時，我們也會有中場休息，不然聲樂家們與團員會太辛苦」。

音樂學者吳家恆表示，「沒有三兩三，不敢上梁山」，這部作品就是合唱團與樂團的「梁山」之一，對合唱團來說，考驗和聲能力與團員默契，也考驗合唱團對拉丁文與歐洲文化涵養的掌握力。

吳家恆表示，對樂團來說，各個樂器幾乎都有獨奏與重奏的機會，考驗團員演奏實力，也考驗樂團如何掌握巴赫音樂裡的廣度與深度。

音樂會將由吳尚倫擔任指揮，女高音林慈音、女低音翁若珮、男高音林義偉與男低音葉展毓參與演唱，台北愛樂合唱團以及國台交共同演出，4月29日在台中國立台灣交響樂團演奏廳，5月1日在台北國家音樂廳登場。（編輯：陳仁華）1110418